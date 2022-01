Klart med öppningsdag för Dollarstore – så många får jobb

– Det första som händer då är att vårt byggteam kommer på plats för att sätta in all inredning och det ska sättas in kassor och fyllas på med varor, berättar Dollarstores etableringschef Fredrik Holmström.

En manngranna uppgift. Det rör sig om en stor mängd varor, strax över 400 pall, eller någonstans mellan 12 000 och 13 000 olika artiklar som ska på plats i den 2 700 kvadratmeter stora fastigheten.

– Vi är vana. De senaste tre åren har vi öppnat 60 butiker, så vi har rutin i att etablera oss på nya orter. Totalt har vi 121 butiker spridda över landet.

Tiotalet arbetstillfällen

Nu är det bestämt att butiken öppnar i mars, runt löning.

– Det är inte riktigt spikat, men 22:e eller 25:e mars, säger Niklas Holmström och tillägger att bygget flutit på bra. Det har ju varit lite oroligt med den covidsituation som varit och med leveranserna av byggmaterial. Men tidsschemat har hållit.

Hur många nya arbetstillfällen i Hultsfred rör det sig om?

– Vi kommer anställa tio-tolv personer av olika tjänstgöringsgrad, från heltid till 15 timmar i veckan. Rekryteringen är klar, jag har inte hållit i den processen men kan tänka mig att de bor i huvudsak lokalt. Det kan också vara så att vi flyttar någon personal från Vimmerby till Hultsfred, för att få in lite rutin.

Ser ni några utmaningar i att etablera er i Hultsfred?

– Det är ju ingen världsstad precis. Men vi tror på Hultsfred, annars hade vi inte öppnat. Det rör sig en del folk i närområdet. Etableringen av Willys i samma fastighet hjälper förstås också till, vi kommer hjälpa varandra att dra kunder.