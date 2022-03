Ytterligare intresse för handelsområdet – det här kan bli näst på tur

Även en hamburgerkedja har visat intresse av att etablera sig på handelsområdet i Hultsfred. Det bekräftar Johan Erlandsson, vd för Famera Fastigheter. – De är fortfarande intresserade skulle jag säga, dock inte just nu.

Först öppnade Willys på handelsområdet och i fredags Byggmax och Dollarstore. Invigningarna duggar tätt samtidigt som byggnationen av gymkedjan Nordic Wellness 2 100 kvadratmeter stora anläggning går enligt plan. Öppningsdatumet är spikat till 3 maj.

Nu återstår 3 000 kvadratmeter bredvid gymmet som Famera Fastigheter har byggrätt på.

Finns det några planer för den återstående delen?

– Vi hade ett spår som var aktuellt, där företaget sagt att de ska titta på det senare, säger Johan Erlandsson.

Kan du avslöja vad det rör sig om för bransch?

– Hamburgare. Det är fortfarande aktuellt skulle jag säga, men inte för tillfället.

Kan det bli aktuellt i närtid?

– Tell me. Jag har inget mer att säga om det just nu, utan jag tänker att den byggrätten är fin att ha om det kommer förfrågningar till kommunen. Så jag känner ingen stress med det utan nu färdigställer vi det vi har, tillägger Erlandsson.

Apotek inte längre aktuellt

Dock är det inte längre aktuellt med en apoteksetablering på området, vilket fanns med i den ursprungliga planen.

– Vi hade ett apotek på gång och för att inte tappa tid så sökte vi bygglov med apotek inritat i samma byggnadslimpa som Willys, Byggmax och Dollarstore, förklarar Johan Erlandsson.

– Det är ett vanligt förfarande, när man samtidigt måste söka bygglov gör man det på det man tror ska hända. Men vi kom aldrig i mål med den etableringen av olika anledningar. De har försvunnit ur planen sedan länge.