ALV storsatsar på konferenser: "Ska också vara en upplevelse"

Investeringen som ALV har beslutat att göra handlar om att utöka antalet restaurangplatser och förbättra konferensmöjligheterna. Dessutom kommer ett helt nytt centrallager att byggas på en mer strategisk plats, på marken söder om den nuvarande teateravdelningen, för att frigöra en större gästyta. Denna etapp planeras att vara klar i december.

Därefter ska det gamla lagret rivas och en helt ny restaurang och ett helt nytt kök byggas, som ska delas av de båda restaurangerna. Dessutom ska Majkens restaurang få sig en rejäl ansiktslyftning samt att en konferensdel ska färdigställas på ovanvåningen.

Den allra sista fasen beräknas vara klar i juni 2024.

Tydligt strategival

– Vi stod inför ett behov att renovera Majkens och få fler restaurangstolar, nu löser vi båda samtidigt. Vi tror att det är det som blir bäst både för gästerna och för verksamheten, säger Jocke Johansson, vd för Astrid Lindgrens värld.

Jocke Johansson berättar också att en satsning på Astrid Lindgrens värld även som konferensarrangör är ett tydligt strategival som företaget har gjort.

– Det har funnits med länge, men nu tar vi steget fullt ut. Utöver den investering vi gör i nybyggnationer har vi också byggt upp en organisation för konferensverksamheten, där vi bland annat har rekryterat medarbetare som ska sälja in konferensdelen.

Upp emot 500 sittande gäster

Jocke Johansson säger att det finns en stor marknad för konferenser och att en av ALV:s styrkor i sammanhanget är att man kommer kunna ta emot riktigt stora sällskap.

– Det är inte så många i regionen som klarar av det. I den ena restaurangen kommer vi erbjuda biosittning för upp emot 500 personer och kanske 300 gäster i bankettsittning för middag. I konferensanläggningen på övervåningen planerar vi för omkring 200 konferensstolar i olika rum. En stor fördel är att vi nu kan samla allt i samma hus, säger han.

– Vi har pratat länge om att skapa varumärket Möte och konferens i Astrid Lindgrens Vimmerby. Ett av syftena är så klart att belägga boendet under perioden november till april, eftersom vi har så fina boendemöjligheter som ändå finns här – allt som kommer in är rent plus. Det var också en av anledningarna till att vi ville samla restaurangerna närmast boendet.

2 000 sovplatser

Till midsommar i år är nästa etapp i byggnationen av den unika stugbyn klar, och då förfogar man över 1 200 bäddar. Ytterligare 250 kommer vara klara till 2023. Därutöver tillkommer platser för husvagnar och husbilar, så totalt räknar man med att kunna erbjuda omkring 2 000 sovplatser.

Liksom ett besök i parken, ska ett besök på en konferens i Astrid Lindgrens värld vara en upplevelse, säger Jocke Johansson.

– Vi diskuterar många förslag på tematisering just nu, men där är vi inte helt framme och har det inte riktigt färdigpaketerat än. Interiört kommer det vara väldigt vältematiserat, och självklart håller vi hårt i vår matkonceptlinje – närproducerat, småländskt och nära Astrids berättelser. Man kommer inte hitta någon sushi-restaurang här, men vi följer ändå så klart mattrender över lag.

– Nybyggnationerna möjliggör också en utökning av kvällsevenemangen, och en annan förändring är att lunchserveringen kommer flytta från Stadsmästargården tillbaka till Majkens restaurang, berättar Jocke Johansson.