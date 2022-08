Konkurserna minskade med 24 procent under juli

Konkurserna bland svenska företag minskade med 24 procent i juli. I Kalmar län var det tre företag som gick i konkurs under föregående månad.

Konkurserna fortsätter att ligga på de lägsta nivåerna på nästan 15 år, visar nya konkurssiffror från Creditsafe. I Kalmar län var det tre företag som gick i konkurs under juli månad, förra juli var det sex företag. Årets procentsminskning i Kalmar län är sju procent.

Lägsta siffran sedan 2008

Antalet konkurser i Sverige under juli är den lägsta noteringen sedan 2008 och den största minskningen i år. Det var totalt 337 aktiebolag som gick i konkurs under juli månad, under samma period förra året var det 442. Detta är en minskning med 24 procent.

Hittills har det skett flest konkurser under juni det här året, men det var fortfarande färre än vad det var under 2020 och 2021.

Byggbranschen drabbas värst

Det är flest konkurser från små och medelstora företag, och byggbranschen är den som drabbas värst.

”Trenden håller i sig med rekordlåga konkurser, så även under semesterperioden. Däremot ser vi att byggbranschen har det tufft med många företagare som behöver försätta sina bolag i konkurs. Även denna månad står byggbranschen för månadens största konkurser”, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe, i ett pressmeddelande.

Det startades 3 886 nya aktiebolag i Sverige under juli månad och totalt finns det cirka 723 000 verksamma aktiebolag i Sverige idag.