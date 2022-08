Casino utan Spelpaus på utländska casinon – hur effektivt är självavstängningsregistret?

Hur Spelpaus fungerar i praktiken

Spelpaus är ett svenskt självuteslutningsregister som utvecklats av Spelinspektionen. För att aktivera Spelpaus måste spelaren ange en tidsperiod. Tidsperioderna som erbjuds är:

1 månad

3 månader

6 månader eller 12 månader (tills vidare)

När du aktiverat Spelpaus gäller den omedelbart och upphör när tidsperioden löper ut. Avstängningen påverkar allt onlinespel i Sverige och även fysiskt spelande, till exempel i butik, på bana eller på Casino Cosmopol. Spelpaus är ett viktigt verktyg för att hjälpa svenska spelare att hålla kontroll över sitt spelande och för att förhindra att spelproblem utvecklas. Om du är orolig för ditt spelande uppmanar vi dig att aktivera Spelpaus redan idag.

Anledningar till att Spelpaus inte alltid hjälper

En anledning till att Spelpaus inte alltid hjälper är att svenska spelare kan spela på utländska nätcasinon utan licens som inte omfattas av verktyget. En annan möjlighet är att vissa spelare helt enkelt inte känner till Spelpaus och hur det fungerar.

Slutligen är det också möjligt att svenska spelare medvetet väljer att spela på casinon utan licens för att de ångrat en pågående Spelpaus, som de sen inte kan ändra. Oavsett vad som är fallet är det tydligt att Spelpaus inte löst alla spelproblem i Sverige.

Fungerar Spelpaus på utländska casinon?

Till skillnad från licensierade casinon i Sverige erbjuder olicensierade casinon inte Spelpaus. Utländska spelmyndigheter erbjuder dock andra typer av hjälpverktyg mot överdrivet spelande – exempelvis gränssättningar, självtest samt stöd och rådgivning via ANONYMA SPELARE (GA).

Det finns ännu inget globalt avstängningsregister för casinon utan svensk licens, vilket innebär att de spelare som vill stänga av sina utländska spelkonton måste göra det per enskilt casino. Nästan alla casinon utan licens har en avstängningsfunktion som går att aktivera, men i vissa fall måste spelaren kontakta sajtens support för att pausa eller stänga ned kontot.

Denna process skiljer sig från licensierade casinon i Sverige, där du kan pausa dina konton hos Spelpaus med ett simpelt knapptryck. Även om olicensierade casinons brist på Spelpaus kan ses som en nackdel, erbjuder de som sagt ändå andra sätt att stänga av kontot som kan vara fördelaktiga.

Svenska spelbolag får bara ge en bonus per spelare

Den svenska regeringens nya spelregler har varit i kraft i drygt tre år, och de har redan haft en betydande inverkan på spelindustrin. En av de mest kontroversiella förändringarna är begränsningen av bonusar som kan erbjudas av spelbolag. Enligt de nya reglerna får varje spelbolag endast erbjuda en bonus per spelare, oavsett hur många varumärken de bedriver. Detta har lett till en minskning av antalet bonusar som erbjuds samt strängare restriktioner för hur de kan användas.

Som ett resultat av detta har många spelare vänt sig till utländska casinon som inte omfattas av dessa regler. Det uppskattas att mer än en femtedel av de svenska spelarna nu använder sig av olicensierade casinon, vilket till stor del beror på de rådande bonusreglerna i Sverige. Även om regeringens avsikt var att skydda spelarna från överdrivet spelande verkar det dessvärre som om motsatsen uppnåtts.

Behöver man betala skatt på casinon utan Spelpaus?

Casinon som riktar sig till den svenska spelmarknaden via svensk text på sajten samt erbjuder insättnings- och uttagsmetoder i svenska kronor resulterar i skattepliktiga vinster. Vinstskatt uppstår också om casinot tillhandahålls utanför EU- och EES-länder. Vinstskatten ligger på 30 % och gäller för alla nettovinster över 100 kronor.

Casinon från Malta och Estland brukar i regel aldrig innebära vinstskatt eftersom de inte riktar sig till den svenska marknaden och erbjuder spel inom EU och EES. Men skulle de bryta mot dessa regler så blir de återigen skattepliktiga casinon utan svensk licens.

Betalningsmetoder på utländska casino

När du spelar på ett casino utan svensk licens är det viktigt att vara medveten om att betalningsmetoderna kan skilja sig från dem som erbjuds av casinon med svensk licens. Även om många casinon utan svensk licens erbjuder en mängd olika betalningsmetoder kan det hända att vissa inte är tillgängliga för svenska spelare.

Under de senaste åren har Spelinspektionen ingått avtal med olika betaltjänstleverantörer för att blockera insättningar och uttag från dessa casinon. Därför kan svenskar som är vana vid BankID för att signera insättningar på casinon med svensk licens upptäcka att alternativet inte är tillgängligt när de spelar på olicensierade casinon.

I vissa fall kan dock direktbetalning med BankID vara ett alternativ. Detta är möjligt tack vare att det finns Pay N Play-casinon där bland annat Zimpler och BankID kan kombineras, som i vissa fall även gäller som verifiering av spelkontot. Oftast brukar dock kontoverifiering på casinon utan svensk licens ske via personliga dokument, som lämnas in när casinot efterfrågar det– och detta inträffar generellt sett nästan alltid när ett eller flera uttag gjorts.

KYC-verifiering

KYC (Know Your Customer) är den vanligaste verifieringstypen på ett utländskt casino, och där behöver du som spelare skicka in en giltig ID-handling, ett adressbevis samt ett bevis på din senaste använda betalningsmetod. Du kan också bli tillfrågad om bevis av kapital, där du kan behöva skicka in en skärmdump på bankkontot eller lönespecifikationen.

I vissa fall krävs även identifiering av ditt ansikte via ett foto, men detta är ovanligt. En KYC-verifiering är standard på utländska casinon, och den utförs även på svenska casinon för att säkerställa spelarens legitimitet.

Stoppar Spelpaus och spelbegränsningarna utländskt spel?

Hittills har den svenska regeringens strategi med Spelpaus och andra begränsningar av spelandet inte varit särskilt effektiv. Detta syns tydligt i det faktum att spelare fortfarande lockas till olicensierade casinon, som erbjuder fler bonusar och färre begränsningar i spelandet.

Det verkar alltså behövas ett mildare regelverk i Sverige, där svenska spelare och licensierade spelbolag känner sig nöjda. Först då kommer Spelpaus att vara effektiv. Om det inte sker en förändring åt det hållet så kommer den nuvarande situationen att fortsätta, med fler spelare som använder olicensierade casinon och en regering som ineffektivt arbetar för att avskräcka dem.