Sänk kostnaden för privatlånet

Enligt statistik från SCB växer hushållens konsumtionslån varje år och under de senaste fem åren ökade konsumtionslånen från cirka 181 till 260 miljarder kronor. Det är framförallt nischbankernas utlåning som har vuxit. Det är mindre banker och andra låneföretag som har riktat in sig på en särskild produkttyp och marknad. Nischbanker kan till exempel endast rikta in sig på billån eller liknande typer av privatlån.

Den genomsnittliga räntan på ett konsumtionslån var 6,8 procent i juni 2022. I SCB:s statistik ingår inte så kallade sms-lån eller snabblån. De för endast statistik över konto- och kortkrediter, privatlån och handpenningslån. Konsumtionslån är lån utan säkerhet och det förs ingen statistik över vad lånen ska användas till.

Att låna genom bolånet

Många svenska hushåll lånar till konsumtion genom att utöka sitt bolån. Det är möjligt om bostaden är belånad med mindre än 85 procent. Genom att knyta alla lån till bostaden blir konsumtionslånen billigare, för den genomsnittliga räntan på bostadslån var endast 1,6 procent i juni 2022. Det är vanligt att utöka bolånet för att betala för renoveringar eller bilinköp.

Vikten av att jämföra räntor

Det är alltid viktigt att jämföra räntor innan man beslutar vilket lån man ska ansöka om. De flesta långivare har rätt lika nominella räntor, men den effektiva räntan kan skilja sig mycket åt. Den effektiva räntan inkluderar alla kostnader som nominell ränta, aviavgifter, uppläggningsavgifter och andra kostnader som kan tillkomma.

Genom att jämföra olika lån kan du vara säker på att du får det bästa erbjudandet. En sida som Lånero kan göra det jobbet åt dig. De jämför över 120 olika långivare och deras lån. Informationen sammanställs i listor som gör det enkelt att få en bra översikt.

Högre kreditvärdighet ger billigare lån

När du ska låna pengar får du alltid bättre erbjudanden om du har bra kreditvärdighet. Det berättar för banken att du har en bra återbetalningsförmåga och att du har skött din ekonomi.

Om du har betalningsanmärkningar så påverkar det din kreditvärdighet negativt. Betala därför av de lån som du har betalningsanmärkningar för och eventuella skulder till Kronofogden. Betalningsanmärkningar försvinner efter tre år.

Genom att ha få lån, alltid betala fakturor och krediter i tid och ha en fast inkomst kan du få en hög kreditvärdighet. Äger du din bostad kan din kreditvärdighet också påverkas positivt. Om du vill höja din kreditvärdighet är det bra om du kan betala av smålån och krediter. Det kan även hjälpa att ta ett samlingslån för att betala av mindre lån.