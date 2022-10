BoKlok har anställt ett 30-tal personer: "Gått över förväntan"

Många stora företag i närområdet har varit i behov av ny arbetskraft. Det har inte minst gällt två av kommunens största företag, Ljunghäll i Södra Vi och BoKlok i Gullringen.

I somras kunde vår tidning berätta att BoKlok behövde någonstans mellan 45 och 60 yrkesarbetare inom ett halvår.

– Vi har ett stort behov av att anställa mer. Vi anställer tjänstemän nu också. Det handlar om strategisk inköpare, flödesledare, logistiker och vi har precis rekryterat både en ny produktutvecklingschef och en ny IT-chef. Låt oss säga att vi behöver 45 till 60 personer totalt sett, berättade Robert Gurbin, fabrikschef på BoKlok.

Riktigt så många blev det aldrig, men efter att den artikeln publicerades har BoKlok anställt mellan 20 och 30 personer.

– Vi fyllde på med det under sommaren, så vi har inte riktigt behövt anställa så många som vi trodde. Nu tror jag att vi kommer nöja oss där och inte gå hela vägen till 60 eller 70 nyanställningar, säger Robert Gurbin.

Vad beror det på?

– Vi ser en viss avmattning av försäljningen under nästa år och vi kommer därför anpassa vår volym till den försäljningsnivå som vi kommer ha.

"Dalar lite"

Vissa mörka moln syns på himlen.

– Vi ser lite marknadsnedgång just nu. Jag har nämnt det tidigare och vi ser ganska tidigt vår försäljning ett år framåt ungefär. Vi kan se att den dalar lite och anpassar produktionstakten i fabriken för nästa år till de försäljningssiffror vi ser framåt. Då behöver vi inte riktigt rampa upp fabriken i den fulla tekniska kapacitet vi kommer ha på plats. Avsiktligen kommer vi fokusera på att jobba med effektiviseringar, ständiga förbättringar och stabilisera den produktionstakt vi kommer ha under nästa år. Allt är i syfte för att rampa upp till full teknisk tillgänglighet under 2024.

Ser du en risk att behöva minska personalstyrkan under 2023?

– Det är inget jag planerar för nu, men det är inget som kan uteslutas utifrån hur det utvecklar sig.

"Gått över förväntan"

Ofta beskrivs kompetensförsörjningen som en jätteutmaning för företagen. Men Robert Gurbin säger att det gått väldigt bra att rekrytera mellan 20 och 30 personer sedan i somras.

– Det har gått över förväntan. Vi har varit med på en del arbetsmässor och jobbat med strategier redan under sommaren och direkt efter.

De flesta kommer från närområdet, vilket innebär Vimmerby kommun och omliggande kommuner. Företaget har nu cirka 240 personer anställda.