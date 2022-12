Fullt ös i jul för lokala bageriet – haft en enorm utveckling

På ett par dagar bestämde sig far och son Percy och Joakim Hesselgård att starta eget bageri. Två år senare har omsättningen tredubblats och framtiden ser ljus ut. – Vi hade en klar bild av att det fanns ett behov av den verksamhet vi ville driva i det här området, säger Guldkringlans vd Joakim Hesselgård.

Vid tidpunkten, sommaren 2020, hade Joakim en fin tjänst på Västervik Miljö & Energi – men också en allt starkare vilja om att en dag starta eget företag. Ett telefonsamtal från pappa Percy, lite funderande och lite förhandlande – och plötsligt var den där målbilden verklighet.

Tillsammans köpte Joakim och Percy konkursboet efter det anrika bageriet Vibako.

– Det här kom väldigt spontant. Jag hade väldigt länge haft en tanke om att driva eget och göra något för mig själv. Percy ringde och frågade om vi skulle köpa Vibako. Vi åkte in till förvaltaren och förhandlade och några dagar senare var det klart. Percy har ägt bageri tidigare och nu har han en vision om att bygga upp något väldigt bra tillsammans med mig. Från början jobbade jag vidare i Västervik, men när vi upptäckte att det här fullkomligt exploderade behövde vi en som drev företaget.

I september firade Guldkringlan två år. På den tiden har omsättningen ökat från cirka fyra till fjorton miljoner och nio anställda har blivit fjorton.

– Vi hade inte så mycket förväntningar, utan en klar bild av att det fanns ett behov av den verksamhet vi ville driva i det här området och med en radie på nästan tio mil. Vi har inget leveransbageri här. Det var ett stort hål som vi tänkte att vi kunde fylla och det har vi gjort. Fortfarande får vi nya kunder varje vecka. Alldeles nyligen blev vi ny leverantör till Ica Supermarket i Vimmerby, vilket gör att man kan handla våra grejer mycket längre än man kan idag. Det blir en jättebra lösning för oss.

Vann ny upphandling

Kort innan vi träffas har Guldkringlan kammat hem den senaste upphandlingen med Region Kalmar som innebär att bageriet fortsätter som leverantör i tre år till.

– Det betyder ganska mycket och vi vann ju upphandlingen med Vimmerby, Hultsfred och Västervik kommuner i våras med. Det tryggar våra anställda och vår verksamhet så det var väldigt skönt. Nu vet vi att vi har att göra och kan bygga vidare företaget. Eftersom det här året varit så extremt så var det extra skönt att vinna den här upphandlingen.

Personalen och noggrannheten är två förklaringar bakom framgångarna.

– Mycket beror på att vi gör jäkligt bra grejer från grunden. Vi har bra råvaror och bra produkter. Vi har förnyat oss personalmässigt och hittat rätt människor. Vi har verkligen fått in klockren personal och är supernöjda med alla positioner just nu. Utöver det har vi investerat alla pengar i företaget, vi har satsat på nya maskiner och ny butik. Vi växer kopiöst mycket.

”Det blev ett otroligt lyft”

Butiken har gått från en bakdörr på tio kvadrat till en yta på 50 – fylld av både olika bröd och godsaker.

– Vimmerbyborna har varit otroligt glada och positiva till den nya butiken. När man får den feedbacken blir det lättare att lägga ned jobbet som krävs. Vi har ökat omsättningen med 30 procent efter att butiken kom till och det är inte så konstigt. Innan har vi inte kunnat visa allt vi kan. Nu har vi fått in lite marsipanfigurer och praliner, vi kan visa alla limpor och bröd och småkakor. Vi har tre nya kyldiskar och fått det att kännas som en butik. Det blev ett otroligt lyft.

Hela livsmedelsbranschen har upplevt ett mycket svårt år med tanke på skenande priser för både elektricitet och råvaror. Ringla ned lite inflation så har du en deg som smakar riktigt beskt.

– Vi är lite försiktiga med tanke på läget just nu. Det här året har varit tufft från juli och framåt. I augusti förra året hade vi 23 000 kronor i elkostnad, i år var det över 100 000. En fralla kostar sju kronor. Det är många frallor för att ta in det. Vår vetemjölsleverantör höjde priset med 45 procent från en dag till en annan. Kvarnen ligger i elområde fyra. För oss handlar det om 30 000 kronor i veckan. Var ska jag ta ut det? Vi har gjort de prisökningar som vi behöver göra, men hos slutkonsumenten finns det en smärtgräns också. Vi har höjt priserna med tio-tolv procent, det är inte mer.

"En otroligt spännande framtid"

Guldkringlans satsning på en industridel har blivit en trygghet i den turbulenta tiden. I år levererade man 50 pallar av en kaka till ett företag i resebranschen och mer är på gång.

– Vi har fått muntligt besked om 50-80 nya pallar nästa år. Samma kund kom och frågade om hamburgerbröd: klarar ni att göra en halv miljon till en miljon? Klart vi kan, men kanske inte i den här byggnaden. Vi får massa förfrågningar som vi tittar närmare på. Ökar den delen så behöver vi ha en egen lokal för industridelen, säger Joakim och fortsätter:

– Vi har en otroligt spännande framtid. Jag tycker att det har blivit ungefär som man tänkt sig, men vi är långtifrån färdiga. Personalen har en stor del i att det blivit så bra och vi försöker involvera dem så mycket det går och vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra. Idag kan man lätt gå in på Facebook och se vilka trender som är heta just idag. Där är jag väldigt tydlig med att när vi tar fram nya produkter ska vi vara först. Det ska ingen anna ha gjort innan. Vi får aldrig stå still.

Bageriernas främst tid inleds från första advent och fram till fettisdagen.

– Julen är otroligt stor för bagerier. Det är så många saker under julen och den pågår ända från att saffranet kommer igång. Vi kokar och gör vår egen pepparkaksdeg på äkta smör, vi har tagit fram nya recept på vörtbröd och kavring för att få det ännu saftigare, vi gör egna marsipanfigurer och vi arbetar hela tiden med att ta fram nya produkter. Julen är en stor period för oss och vi har en större satsning runt julsaker i år. En sak som varit en dundersuccé är vår saffransmuffins. Vi säljer säkert 60-70 om dagen.