Superstarkt ekonomiskt år för ALV: "Ett av de bästa någonsin"

Joacim Johansson har all anledning att vara glad. ALV ser ut att göra ett urstarkt ekonomiskt resultat för 2022. Foto: Mostphotos/Ossian Mathiasson

Tolv dagar efter att Astrid Lindgrens Värld öppnade 2020 tvingades man stänga ned parken. Beslutet fattades av polismyndigheten och visade sig senare vara felaktigt.

Pandemiåret och stängningen av ALV fick katastrofala följder för turismen i Vimmerby och självklart även för Astrid Lindgrens Värld som företag. Förlusten under det första pandemiåret blev nästan 90 miljoner och omsättningen sjönk från 240 miljoner 2019 till 19 miljoner.

Redan 2021, när ALV fortfarande hade restriktioner att ta hänsyn till, blev det en helt annan läsning i bokslutet. Omsättningen stannade på 248 miljoner kronor och vinsten blev drygt 40 miljoner.

En förklaring var att en stor del av stödpengarna för 2020 betalades ut under 2021.

– Totalt rör det sig i storleksordningen om 24 miljoner som kunde hänföras till 2020. Därför blir det en dopad siffra och en stor del av de här miljonerna kunde tryckt ned förlusten under 2020, berättade Joacim Johansson då.

2022 – ett kanonår

Nu kan vår tidning redovisa de preliminära siffrorna för Astrid Lindgrens Vimmerby AB vad gäller 2022. Allt pekar mot att det blir ett kanonår.

– Utifrån prognosen ser det väldigt bra ut. Vi tittade på 2020 och 2021 tillsammans och det blev inga superår. Under 2021 tog vi in 5 000 gäster i parken per dag. Det här året, alltså 2022, pekar – utan att säga för mycket – mot ett av de bättre genom tiderna, säger ALV:s vd Joacim Johansson.

Siffrorna är fortsatt preliminära men omsättningen kommer att landa på drygt 200 miljoner.

– Det kan bli mer än så, men omsättningen kommer vara en av de högsta någonsin. 2021 var omsättningen dopad, eftersom omställningsstödet räknades in i omsättningen.

Vad ser du för förklaringar till att ni ökat omsättningen?

– Dels har vi utökat vårt boende med fler bäddar. Det höjer omsättningen förhållandevis mycket. När vi har mellan 5 000 och 7 000 gäster per dag i parken, så får vi en hög omsättning per gäst. Det är inte lika mycket folk i glasskön och butiken är inte lika trång som om det är 10 000 gäster i parken. Det gör att varje gäst får större möjlighet att konsumera.

Starkt resultat

Även när det gäller vinstnivån ser det mycket lovande ut för Astrid Lindgrens Värld. Bolaget kommer göra ett starkt resultat.

– Vi kommer hålla samma goda och höga nivå, så det är mellan 15 och 17 procent någonstans. Det är en väldigt hög nivå.

Så vinsten blir omkring 35-40 miljoner?

– Ja, där någonstans.

Något ALV:s vd Joacim Johansson förstås är väldigt glad över.

– Vi är supernöjda med det. Pengar behöver man för att överleva, betala löner och göra underhåll. Men jag är minst lika nöjd med utfallet på vår gäst- och medarbetarenkät. Det finns utmaningar att rekrytera, men både våra gäster och medarbetare är nöjda. Trivsel och god stämning på arbetsplatsen är väldigt viktigt.

Bokslutet för Astrid Lindgrens Vimmerby AB jobbas det med just nu. Årsredovisningen kommer sannolikt att fastslås vid ett styrelsemöte i mars månad.