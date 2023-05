Felicia tog med sig företaget hem till Vimmerby – nu söker hon lokal

Kort efter studenten valde Felicia Lundberg att lämna Vimmerby för huvudstaden. Det blev journaliststudier på Södertörns högskola innan Felicia och hennes man återvände till Småland, men då till Jönköping.

– Min man är också från Vimmerby och jag har nog velat bo i Vimmerby igen längre än vad han har velat. Under pandemin kunde han jobba mycket hemifrån, så på ett sätt kan man säga att pandemin möjliggjorde flytten eftersom han kunde vara kvar på sitt jobb i Jönköping. Nu kan han pendla till Jönköping någon gång i veckan, berättar Felicia Lundberg.

Själv är hon ännu mer fri med bostadsort gällande hennes företag. Journalistiken lämnade hon ganska raskt för att enbart satsa på fotograferandet.

– Jag startade när vi bodde i Jönköping, men mitt intresse för att fota föddes rätt tidigt. Jag är utbildad journalist, men då använder man fotandet mer på ett dokumentärt sätt. Jag fick barn i samma veva som jag pluggade, så då började jag fota barnen och därefter ville jag fotografera bröllop och familjer på ett dokumentärt sätt. Jag anpassar mig mycket efter barnen, så de får leka, stimma och hoppa runt. Det här klassiska med att sätta sig stilla och titta in i kameran är inte min grej, utan jag har växt in det dokumentära med att fånga det som sker.

Är det lika lätt att driva företaget här som i Jönköping?

– Jag åker fortfarande en del dit, eftersom jag har en stor del av min kundbas där. Men jag har fått ett varmt mottagande i Vimmerby också och inriktat mig mer åt företagshållet här. Jag upplever att det finns ett annat nätverk och en annan företagskultur här, där småföretagare försöker lyfta varandra.

Reser runt för bröllop

Felicia Lundberg är främst specialiserad på bröllop, familjer och numera även företag.

– Under våren och hösten blir det väldigt mycket familjefotografering. Under sommaren är det mer bröllop. Det är lite säsongsbetonat, så man ligger nästan i dvala under vintern och uppgraderar hemsida och sociala medier under vintern, säger hon och skrattar.

– Under högsäsong får man jobba skitmycket när alla andra är lediga typ, men det får man ta igen sen på vintern.

Hur stort område jobbar du över?

– När det gäller bröllop reser jag runt och det är över hela Sverige kan man säga. Jag har inte varit ovanför Uppsala, men skulle jag få ett uppdrag vore det inget problem. När det gäller familjefotografering och företag är det mer Småland som gäller.

Söker studio

Sedan hon startade företaget för fem år sedan har hon hållit till hemma och inte haft någon studio. Men nu vill hon öppna en studio här i Vimmerby.

– Jag är på jakt, men har inte hittat något ännu. Jag har inget kontrakt just nu, men letar.

Vad söker du?

– Helst en liten, genuin lokal. Något som känns lite Vimmerby och jag vill inte ha något stort butiksfönster, så det behöver inte nödvändigtvis vara mitt i city det jag söker, men uppfyller den andra krav kan det vara det. Jag kikar runt just nu och väntar på att det rätta ska dyka upp.

Men hon känner ingen större brådska.

– Jag har ju ingen studio alls nu, utan fotar utomhus eller hemma hos mina kunder. Det har funkat, men jag känner mer och mer att det hade varit kul att ha en plats erbjuda, som ett ställe där man kan träffas och visa upp det man gör. Jag vill ha en mötesplats och inte bara sociala medier eller hemsidan. Man blir lite ensam på sitt hörn, så det vore kul att få en plats att existera på. Jag känner att det får ta den tid det tar.

Störst behov har hon under vinterhalvåret.

– Då åker jag ju nästan bara hem till folk och vissa drar sig för att ta hem någon. En del tänker att man behöver ha det städat eller fint, men i en studio kan jag se till att det är fint. Jag tänker inte det klassiska med vit bakgrund eller stark belysning, utan mer som ett vardagsrum med mysig soffa, säng eller schäslong. Det ska kännas som att man kommer hem.