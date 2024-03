Paret breddar familjeföretaget – satsar på uthyrning av hoppborgar

Paret Linda och Niklas Norberg driver sedan tidigare ett jord- och skogsbruksföretag i Solhult utanför Frödinge. De har länge funderat på hur företaget skulle kunna utvecklas för att involvera även Linda, och i höstas föddes idén om att starta uthyrning av hoppborgar och diverse uppblåsbara leksaker.

– Det blir en egen gren av företaget som kommer drivas mest av Linda. Efter att vi tog över jordbruket efter hennes föräldrar har vi märkt att vi behöver någon hemma, och det här blir ett sätt för oss att kombinera det med jobb, säger Niklas.

Barnens dag i Locknevi gav idén

Niklas är engagerad i Locknevis sockenförening och det var när föreningen i höstas arrangerade Barnens dag som idén om företaget föddes.

– Vi hade funderat i många år på många olika grejer. Till Barnens dag hyrde vi grejer av en i Hok och då väcktes intresset och vi tänkte att vi kanske skulle satsa.

Vad paret vet finns ingen större uthyrare i närområdet.

– Inte någon som är lite större. Kanske någon privatperson, men inte något sådant här.

Genom kontakten i Hok som även är återförsäljare har paret fått hjälp att beställa hem grejer från utlandet.

– Grejerna kommer förhoppningsvis i mitten av april, säger Linda. Vi har beställt en hoppborg, en ”Play bed” som är en tjock uppblåsbar madrass med djur för de minsta, en uppblåsbar bungybana, en 28 meters uppblåsbar hinderbarna och så en popcornmaskin och en sockervaddsmaskin.

Ett mindre tivoli med andra ord?

– Lite så ja, haha.

Vad tror ni om efterfrågan?

– En del har redan hört av sig. Vi har pratat med lite folk så ryktet har gått. Men vi ska hinna få hem grejerna innan vi drar igång. Men vi tror vi kommer få en del kunder. Det låter så på folk man pratar med. Vi sträcker oss från minsta lilla privatperson till företag och föreningar. Man får hålla utkik på våra sociala meder, där kommer mer info inom kort, säger Niklas och Linda fyller i:

– Det kan vara barnkalas, fest eller bröllop. Eller vad man behöver till en kick-off.

Vad hoppas ni på framåt med företaget?

– Går det bra så vill vi utöka och köpa in mer grejer. Men vi är under uppbyggnad så vi ska hyra ut lite först och känna in marknaden, säger Linda.