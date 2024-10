Myndigheten sätter stopp för Vimmerbyföretagets expansionsplaner

Lansen Omsorg Iocai AB, med säte i Vimmerby, har ansökt hos Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att starta ett LSS-boende med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Ansökan gäller verksamheten Gruppboendet Aklejan i Nybro, som planerades för fyra personer i åldrarna 14 till och med 17 år eller tills de har gått ut grundskolan och gymnasium med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, står att läsa i ansökan.

"Alltför begränsad erfarenhet"

Men nu sätter Ivo stopp för planerna. I sitt beslut skriver Ivo att såväl företrädarna för Lansen som företaget i sig uppfyller samtliga krav för att dra i gång en verksamhet med god kvalitet. Däremot bedömer man att personen som är tilltänkt som föreståndare på Aklejan inte håller måttet.

I beslutet står att läsa att personen anses ha ”alltför begränsad erfarenhet av liknande verksamhet och har därmed inte tillräcklig kunskap och kompetens för att förestå den aktuella verksamheten.”

Diger meritlista

Av Lansens ansökan framgår att den tänkta föreståndaren, som är i 60-årsåldern, har en diger meritlista och bakgrund, men tydligen inte tillräcklig.

Meritlistan innefattar bland annat en socionomexamen, en grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi, arbete som enhetschef inom landstinget i över tre år, arbete som kurator/socionom inom barn- och ungdomspsykiatrin, arbete som verksamhetschef på ett LSS-boende för barn och ungdomsboende samt platschef på ett HVB-hem för vuxna.

"Dysfunktionell myndighet"

– Det här visar bara vilken dysfunktionell myndighet Ivo är. Här har vi en ytterst välmeriterad och kvalificerad person som ändå inte anses duga. Det märkliga är att Ivos kontroll av oss kontra kommuner skiljer sig åt så enormt – där har ju denna person jobbat under många år och gjort ett fantastiskt jobb, säger Lansens vd Marcus Hamlin.

Hur går ni vidare nu?

– Just detta projekt lägger vi på is under kanske ett halvår och avvaktar läget. Regeringen ska tillsätta en ny generaldirektör för Ivo och ett nytt regleringsbrev ska skrivas, så vi får se hur det ser ut efter det. För oss är det ingen ko på isen, utan vi har en del annat spännande som vi kommer återkomma med, men jag ser ändå en fara för att ett sådant här hanterande från Ivo kan göra det väldigt problematiskt att hitta kompetent personal i framtiden – speciellt på landsbygden.