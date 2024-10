Konkursförvaltare utsedd – därför har företaget gått i konkurs

Bolaget kan inte längre betala sina skulder, uppger ägarbolaget Venditio Retail of Sweden AB i konkursansökan. Foton: Privat/Lotta Madestam

Mikael Ask lämnade på fredagen själv in konkursansökan till Helsingborgs tingsrätt, i egenskap av styrelseledamot i ägarbolaget Venditio Retail of Sweden AB. Han ger följande förklaring till konkursen:

"Bolaget är på obestånd då bolaget inte längre kan betala sina skulder", står det i konkursansökan.

Enligt uppgifter på Alla bolag omsatte företaget 764 000 kronor under 2023 och rörelseresultatet visade minus 5 085 000 kronor.

Många läsare beklagar

Helsingborgs tingsrätt meddelade beslutet om konkurs runt lunchtid på fredagen och samma dag stängde butiken i Hultsfred. Med en lapp på dörren som meddelade om konkursen.

Till konkursförvaltare har utsetts Björn Christoffersson på Advokatfirman ACTA i Helsingborg.

När nyheten blev känd var det många som tyckte det var tråkigt och valde att visa sin stöttning på vår tidnings Facebooksida. "Näe så tråkigt”, skriver en. ”Så tråkigt. En fin butik med jättetrevlig personal”, skriver en annan. Medan ett par andra skriver att det var ganska väntat.

Vi har fortsatt söka Mikael Ask och även sökt Björn Christofferson för en kommentar utan att lyckas.