Nattsvart konkursår i länet – här är de 20 största

Stor ökning av konkurser i Kalmar län under 2024. Foto: MostPhotos

2024 blev ett becksvart år när det gäller konkurser i Sverige. Även i Kalmar län var utvecklingen dyster. Ökningen låg på 25 procent och sammanlagt 151 företag i länet tvingades kasta in handduken.

Det visar statistik som kreditupplysningsföretaget Syna tagit fram.

På riksnivå ökade konkurserna med 24 procent jämfört med 2023. Utvecklingen i Kalmar län var lika dyster. Här handlade det om en ökning på 25 procent och 151 företag tvingades ge upp.

Förklaringarna till det är flera enligt Karl Stjerna, vd för kreditupplysningsföretaget Syna.

– Den enskilt viktigaste, som fått många företag på fall, är att det under hösten blev dags för alla de företag som beviljats uppskov med betalning av skatter och sociala avgifter under pandemiåren att nu börja betala in dessa till staten. Många av dessa företag skulle gått i konkurs långt tidigare eftersom de redan hade haft betydande ekonomiska problem, säger han.

Fortsatt dystra prognoser

Andra orsaker är höga räntekostnader parallellt med en besvärande och seglivad lågkonjunktur.

– Visserligen har räntorna gått ner under året, men för många företag har det inte varit tillräckligt. Det tuffa konjunkturläget i flera länder, bland annat Tyskland, har också haft en negativ påverkan. Ytterligare en förklaring är att den inhemska köpkraften urholkats som en följd av de senaste årens höga inflation, som inte kompenserats av höjda löner i samma utsträckning, säger Karl Stjerna.

Vad som nu kommer hända under 2025 är oklart.

– Mycket beror på vad som händer runt omkring oss. En orolig värld med många konflikter, fortsatt dystra konjunkturprognoser och ett allt mer protektionistiskt USA, där Donald Trump hotat med att införa kraftiga importtullar, är helt klart orosmoln. De branscher som under året haft det särskilt tufft, både på riksplanet och i Kalmar län, är byggbranschen, men också transportnäringen och handeln med betoning på sällanköpsvaror. Även återförsäljare av bilar har fått vidkännas snålblåsten. Detsamma gäller restaurangbranschen som av tradition alltid brukar ha många konkurser. Många konsulter har också fått se uppdragen minska.

Se hela listan

Den största procentuella ökningen av konkurser hade Jämtlands län med 54 procent. I både Örebro och Halland minskade konkurserna med fyra respektive tre procent.

– Trots att 2024 sammantaget blev ett mycket dystert år beträffande antalet konkurser i landet vill jag ändå tro att vi har nått toppen och att utvecklingen framöver kommer att se mer gynnsam ut, säger Karl Stjerna.

Den största konkursen i länet under förra året sett till omsättning var Emåmejeriet i Hultsfreds kommun.