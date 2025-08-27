Nyrenoverad och modern anläggning redo för invigning: "Superfint"

Det är inte bara inne i bilhallen som det har pågått arbete utan även fasaden med fönster, dörrar och entréer har gjorts om. Foto: Ossian Mathiasson

I stället för att ha byggda rum för kontor har det skapats utekontor i bilhallsmiljön. Foto: Ossian Mathiasson

Renault och Dacia, två bilmärken som tidigare haft ett litet hörn, har fått ytan mer än fördubblad i och med att det har rivits en mellanvägg och flera kontor. "Vi har kunnat erbjuda en mycket större bilhall för dem i och med att vi bara hade en tredjedel av det vi har nu", säger Daniel Lindström. Foto: Ossian Mathiasson

Skobes har moderniserat anläggningen för att kunderna enklare ska hitta det de vill ha och produkterna presenteras på ett mer lättillgängligt sätt på digitala skärmar. Foto: Ossian Mathiasson

Skobes har lagt extra fokus på kundmottagningen. ”Den känns verkligen välkomnande. Jag hoppas att besökare och kunder ska uppleva samma sak när de kommer hit”, säger Daniel Lindström. Foto: Ossian Mathiasson

Skobes Bil i Vimmerby har genomgått en omfattande renovering och modernisering för att möta nutidens krav på bilhall under det gångna året. Nu är ombyggnationen färdig och det blir invigning på lördag och söndag. Foto: Ossian Mathiasson

Efter närmare ett års ombyggnation känner Skobes i Vimmerby glädje och stolthet över att kunna visa upp den nyrenoverade och moderna anläggningen för kunderna i helgen. – Även om det har varit sjukt mycket att göra sista månaden är man extremt glad att vi har kommit i mål med ombyggnationen och inte behöver fundera på byggnationer framöver, säger Daniel Lindström, platsansvarig och försäljningschef på Skobes i Vimmerby.

Renoveringen av Skobes bilhall i Vimmerby drog igång i oktober förra året och har pågått fram till nu. Invändigt har renoveringen skett i två steg, först utställningen för Renault och Dacia och sedan Volvo, och Skobes har haft möjlighet att bedriva verksamhet under pågående renovering.

Renault och Dacia, två bilmärken som tidigare haft ett litet hörn, har fått ytan fördubblad i och med att det har rivits en mellanvägg och flera kontor.

I begagnathallen och nybilshallen för Volvo har Volvo kommit med riktlinjer på hur det ska se ut och ställt krav på detaljer, möblemang, färger och kakelplattor för att det ska kännas som att komma in i ett lugnt och mysigt vardagsrum.

"Tuff tid för att försöka nå deadline"

Ombyggnationen är färdig och det är dags för invigning av de nyrenoverade och moderna lokalerna på lördag och söndag.

– Vi är så gott som klara. De lokala företagen gör det sista nu i dagarna inför helgens invigning, säger Daniel Lindström.

Hur har det varit att vara mitt inne i ombyggnationen under nästan ett års tid?

– Det är klart att det har varit en tuff tid för att försöka nå deadline. Den riktiga deadlinen för att kunna visa upp det mot kund är till den här helgen så det känns väldigt skönt att vi har lyckats med det.

Vad säger du om slutresultatet?

– Det har blivit jättebra. Det är superfint och har gått väldigt bra. Jag är glad över hur processen har fortlöpt med alltifrån att vi har kunnat jobba i det samtidigt som det har varit en byggarbetsplats. Det har funkat jättebra och vi är jättenöjda med de lokala entreprenörerna som har varit här och gjort ett bra jobb. Jag är glad och stolt över gänget som jobbar här och hur vi har anpassat oss. Jag tycker att vi har gjort det jättebra. Det har varit en utmaning sedan oktober då vi bara har haft tillgång till delar av lokalerna.

En utmaning under byggprocessen har varit att få fungerande kundflöden.

– Det blir vardag för oss, men för kunden som kommer hit blir det svårt. Med tanke på avgränsningarna blir det svårt att bestämma hur vi ska ha de interna flödena. Var ska vi ta kunderna från att de kommer hit på besök? Vi fick under en period slussa kunder genom lagret för att komma till en kaffehörna när de väntade på att vi tog hand om deras bil.

Skobes har lagt extra fokus på kundmottagningen.

– Bara kundmottagningen från Volvo-sidan är jättefin och känns verkligen välkomnande. Jag hoppas att besökare och kunder ska uppleva samma sak när de kommer hit.

"Nytt, fräscht och välkomnande"

Daniel Lindström känner glädje och stolthet över att kunna visa upp den uppdaterade anläggningen för kunderna.

– Det har kostats på en väldigt stor investering här så det är klart att man är väldigt glad och tacksam för att man får möjligheten att vara med om ombyggnationen. För oss som jobbar här är det ett jättelyft i arbetsmiljön och förhoppningsvis kommer våra kunder känna samma sak när de kommer hit och tycka att det är nytt, fräscht och välkomnande.

Anläggningen är byggd och inredd utifrån Volvos senaste koncept.

– Volvos värdegrund är hållbarhet och det finns ett tydligt lokalt fokus. Mer och mer har blivit digitalt i presentation av bilar och budskap och det har gjort att vi har digitaliserat det med rörliga skärmar där vi kan presentera kampanjer och budskap.

Lindström ser positivt på att de har byggt en helt ny Renault- och Dacia-bilhall.

– Det som har varit i Renaults och Dacias fall är att vi har kunnat erbjuda en mycket större bilhall för dem i och med att vi bara hade en tredjedel av det vi har nu. Ur den synpunkten har de varit väldigt glada för att vi har kunnat göra en sån stor exponering för de två varumärkena. Det är klart att det har funnits krav från dem, men kanske inte på samma detaljnivå som det har varit från Volvos sida.

"Bevisat att vi kan leverera här"

Investeringen ser ut att landa runt 17–18 miljoner kronor.

– Jag är stolt och glad för Vimmerby, att vi har bevisat för Skobes-ägarna och koncernen att det är välinvesterade pengar och att man vill satsa i Vimmerby. De tror på oss och vi har bevisligen bevisat för dem att vi kan leverera här i Vimmerby. Det är man jätteglad för. Jag är också tacksam för att Skobes klarar av att göra en sån här investering. Det är inte självklart i dag att man hade kunnat göra den typ av investering med tanke på att vi befinner oss i en tuffare tid. Affärerna har inte blomstrat. Jag är tacksam för att vi har haft möjlighet att kunna göra investeringen som betyder mycket för oss. Hade vi inte varit där vi är i Vimmerby så hade kanske inte investeringen varit lika självklar. Det får man inte glömma bort. Det är tack vare oss, våra kunder och vår marknad här som har gjort det möjligt.

Vad tänker du kring framtiden nu när ombyggnationen är färdig?

– Nu hoppas man på att vi blir en ännu mer attraktiv bilpartner och att kunderna ännu mer lockas att komma till oss och att vi får möjligheten och chansen att leverera en ännu bättre bilupplevelse. Nu blir det fullt fokus på den vanliga verksamheten. Det känns jättekul att vi får visa upp våra nya, fina lokaler för Vimmerby och våra kunder och besökare. Vi som jobbar här får en jättefin arbetsplats att jobba i. Förhoppningsvis kommer kunderna uppfatta samma sak med att det är nytt och fräscht och anpassat för en bra kundupplevelse plus att det är en möjlighet för oss att kunna exponera våra produkter på ett ännu bättre sätt.

Invigning i två dagar

På lördag och söndag är det dags för invigning och det firar Skobes med diverse olika aktiviteter samtidigt som de bjuder på grillade hamburgare, tårta och godis till alla barn.

– Det är fullspäckat med olika former av bilerbjudanden exklusivt för invigningshelgen. Vi kommer ha hoppborg för barnen och Kalle från Kalles Lek & Lattjo kommer för att hälsa på barnen och dela ut godis. Vimmerby Hockey anordnar prickskyttetävling med signerad matchtröja i vinstpotten.