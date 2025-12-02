Anrikt Vimmerbyföretag får nya ägare – lämnar efter 28 år

Marcus Svensson till höger tar över som ägare för Hammargrens. Vid sin sida har han Sofia Landström (i mitten) och Sandra Storback (till vänster). Foto: Hammargrens hemsida

Jan Edvardsson har drivit Hammargrens i 28 år tillsammans med sin Marie. Nu säljer man verksamheten. Foto: Arkivbild

I 28 år har Jan och Marie Edvardsson drivit anrika Hammargrens Ur & Optik i Vimmerby. Nu säljs verksamheten till Marcus Svensson. – Det är en omställning. Klart att det är konstigt, säger Jan Edvardsson om att släppa företaget.

Redan 1882 såg Hammargrens Ur & Optik i Vimmerby dagens ljus. Det är ett mycket anrikt företag som Jan och Marie Edvardsson förvaltat sedan september 1997.

Men det stannar vid 28 år. Den 1 december skedde ett ägarbyte. Paret har sålt verksamheten till den anställde Marcus Svensson, vilket Vimmerby Tidning var först att berätta.

– Vi har haft funderingar på hur vi skulle kunna sälja och anställde Marcus Svensson i april förra året. Han var intresserad av att driva eget och nu har det sjunkit in. Vi har hållit på ganska länge, men det tar ett tag innan det går igenom alla instanser. Nu har han fått jobba in sig under drygt ett och ett halvt års tid, säger Jan Edvardsson.

Paret hade börjat känna att drivet för att ha en affärsbutik hade börjat minska lite.

– Vi har hållit på i 28 år. Det är ganska lång tid, men det är klart att det här känns konstigt också. Det är en omställning. Framför allt när man alltid har jobbat och träffat mycket kunder, så kommer det här bli annorlunda.

Vad har varit bäst under de här åren?

– Kontakten med alla kunder. Det har varit roligt att prata med folk och man har lärt känna så många under den här tiden. Det är det man kommer sakna mest också tillsammans med våra kollegor.

Drömt om det här i många år

Marcus Svensson, som bor i Ankarsrum och är 36 år gammal, ser fram emot att bli ny ägare.

– Det är spännande och roligt. Det är ett nytt kapitel i mitt liv och vi har haft en dialog kring det här sedan tidigare. Jag har haft en dröm i 14 år kan man säga. Det har varit målsättningen sedan jag gick ut skolan att nå fram till detta. Det skulle ta tio år, men tog 14 så jag nådde det nästan.

Att ta över ett så pass anrikt företag som Hammargrens finns det dubbla känslor kring.

– Man är både stolt och nervös, det går inte att vara annat. Det är mycket att förvalta, bibehålla och sköta, så självfallet är det nervöst.

Tidigare har han jobbat inom Synsam och Synoptik och innan han blev anställd på Hammargrens var han på Synsam i Västervik. Några direkta förändringar planerar han inte för.

– Vi ska jobba vidare i samma anda är tanken. Sofia Landström och Sandra Storback jobbar kvar också. De har jobbat i butiken över tio år.

Vad har du för tankar på sikt?

– Det är att förvalta det och ständigt vara med kring utvecklingen. Optikbranschen är en bransch där det händer mycket och där det sker många tekniska framsteg. Det gäller att vara med i den delen.

Hemlighåller köpeskillingen

Jan Edvardsson kan blicka tillbaka på händelserika 28 år som egen företagare i branschen.

– Det har hänt jättemycket och blivit ett helt annat jobb. I början fick man inte vidröra ögat som optiker, men nu är det större synundersökningar, mer omfattande och samarbetet med ögonläkare har också blivit mycket bättre. Vi har utbildat oss under alla år och hängt med i utvecklingen.

Att man är och har varit fristående och inte ansluten till någon större kedja, lyfter han också fram som viktigt.

– Det är alltid vi som har varit i butiken och vi har varit en fullservicebutik. Det börjar bli ganska unikt och därför är det roligt att Marcus tar över och driver det vidare i samma anda. Hammargrens är väl inarbetat. För oss var det viktigt att det skulle fortsätta så och inte bli kedjestyrt.

Jan och Marie kliver dock inte rakt ut i något pensionärsliv. De har startat ett konsultbolag tillsammans.

– Vi ska försöka dra igång en konsultverksamhet, men vi kommer inte konkurrera med Marcus. Vi kommer sakna butiken, men det ska bli spännande att göra något annat också.

Han är dock öppen för att hjälpa Marcus Svensson i butiken när det behövs. Köpeskillingen vill båda parter hålla hemlig.