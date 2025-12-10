Företaget har etablerat sig i Vimmerby: "Satsar mycket"

Oskarshamns Transport har etablerat sig i Vimmerby. Adam Persson och Rasmus Edvardsson blir ansvariga för satsningen. Foto: Privat

Företaget Oskarshamns Transport vill nå ut ännu mer i norra Kalmar län. Nu har man därför valt ett etablera sig i Vimmerby. – Vi sköter ansvaret här och är ansiktet utåt, säger Adam Persson som är en av två anställda i Vimmerby.

Oskarshamns Transport hjälper företag och privatpersoner med allt inom transportuppdrag och spoltjänster. Nyligen valde man att utöka ytterligare. Sedan tidigare finns man i både Oskarshamn och Kalmar, men nu har man även etablerat sig i Vimmerby.

Placeringen är nere vid GDL:s nya kontor, som invigs senare i veckan, på Eklunds företagscenter.

– Etableringen här gör att man kan täcka in hela norra länet också. Vi vill växa hela tiden och satsar mycket nu i Vimmerby, Västervik och Hultsfred. Vi fick frågan från GDL och tackade ja. Vi ligger vägg i vägg med GDL och kan samarbeta mycket med dem. Vi gör mycket jobb åt dem, berättar Adam Persson som driver satsningen i Vimmerby tillsammans med Rasmus Edvardsson.

Fokus ligger på avloppspolning, ledningar och rör åt både kommuner och privatpersoner. Slamsugning är också en viktig del.

– Både jag och Rasmus är platsansvariga kan man säga och sköter oss själva. Vi har ansvaret här och är våra ansikten utåt.

Bytt bana helt

På sikt finns planen att kunna anställa fler.

– Rasmus har varit i två månader och jag i drygt två veckor. Vi siktar på att få hit fler bilar och kunna expandera ytterligare med fler anställda. Vi känner på det lite nu först och ser hur det går.

Finns det mycket uppdrag?

– Ja, det finns det. Det finns väldigt mycket att göra så vår etablering kommer lägligt.

Adam Persson satt tidigare på ett kontorsjobb på Ikea Industry i Hultsfred.

– Det är en stor omväxling från att sitta inom fyra väggar på ett kontor till det här. Det här är mycket roligare och dagarna går mycket fortare. Jag träffar nytt folk hela tiden och det är kul att kunna hjälpa människor. Jag ångrar absolut inte det här, säger han.