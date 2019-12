BILFÖRETAG SLUTAR SÄLJA BILMÄRKE – SÅ SER FRAMTIDEN UT

Nilssons Bilhall i Vimmerby blir av med sitt kontrakt med Toyota från och med årsskiftet. Framtiden är oviss men bilföretaget fortsätter. – Vi fortsätter som auktoriserad serviceverkstad och med försäljning av begagnade bilar, säger Per Nilsson, vd på Nilssons Bilhall i Vimmerby.

Kommande år kommer se annorlunda ut för Nilssons Bilhall i Vimmerby, som från och med årsskiftet inte kommer ha möjlighet att sälja Toyota-bilar då kontraktet mellan parterna har sagts upp.

Per Nilsson, vd på Nilssons Bilhall, är fåordig när han berättar om att kontraktet slutar gälla vid årsskiftet.

– Vi har vetat om det ett tag. En del kunder som har kommit in i butiken tycker att det är tråkigt, säger Per Nilsson.

Varför blev inte kontraktet förlängt?

– Jag vill inte gå in på det. Det är en sak mellan Toyota och oss.

Skyltarna är nedtagna

Det har skett en del förändringar i och med att Toyota-skyltarna är nedtagna och många fönster har täckts över.

– Vi har gjort det för att vi har för lite bilar och det ser så tråkigt ut om lokalen ser tom ut, säger han.

Vad händer nu och hur ser du på framtiden?

– Vi fortsätter med begagnatförsäljning och har fortfarande service på Toyota och BMW. Det blir lägre omkostnader generellt sätt, vilket kan vara bra.

Vad tror du att förändringarna kommer betyda för er?

– Vi får se vad som kommer ut av det framöver.

Kommer personalstyrkan förändras?

– Nej, vi är sju anställda i dagsläget och kommer fortsätta att vara det.

Finns det någon chans att ni kan få tillbaka Toyota eller börja sälja något annat bilmärke?

– Det kan jag inte gå in på just nu, vi får se vad tiden utvisar. Det vi vet just nu är att kontraktet med Toyota slutar vid årsskiftet. Det finns ett antal lediga bilmärken, vi får se vad som händer framöver.