HÄR ÄR KONCEPTET FÖR VIMMERBYS NYA MATSATSNING

I somras försattes populära Vimmerbyrestaurangen Smak i konkurs. Nu har ett nytt bolag startats vid namn Art Restaurang & Catering AB. Utöver de tidigare Smakägarna Simon Johansson och Filip Petersson är även Korka Kvarn AB, som drivs av Josefin Karlsson, delägare i det nya projektet.

– Direkt efter att vi gick omkull har vi känt att vi inte är färdiga med det här. Korka hörde av sig ganska tätt inpå och just då fanns inga planer på ett samarbete, men det har vuxit fram. Sakta har den här tanken om att erbjuda lokalt mathantverk byggts upp, säger Simon Johansson.

Art Restaurang & Catering AB kommer ägna sig åt catering och avhämtning inledningsvis.

– Det är så vi börjar och det kan bli en del roliga initiativ på vägen, men slutmålet är att starta en restaurang på nytt. I grova drag är det planen för verksamheten.

Var kommer ni hålla till?

– Vi har cateringtillstånd hos Livsmedelsverket, så det gör oss flexibla. Vi kommer samarbeta med flera olika aktörer och vara i deras kök. Till en början handlar det om att bygga upp det från början igen. Det handlar om att göra alla rätt längs vägen. Nu är vi mer folk och fler olika kunskapsområden, vilket gör att vi blir ännu starkare som företag och varumärke.

"Mer estetisk grej"

Josefin Karlsson driver Korka Kvarn AB tillsammans med sin man Jakob Karlsson. De har tidigare levererat grönsaker till Smaks restaurang i Vimmerby.

– Det började med att vi odlade lite efter att vi flyttade hit till gården och kände att det var väldigt roligt. Sen växte det direkt till 250 kvadrat sommaren efter. Ingen av oss kunde någonting, vi hade aldrig sått ett frö eller hållit i en spade, så vi testade allt, misslyckades och läste på. Sommaren 2018 insåg vi att det går att odla väldigt mycket med en hanterbar arbetsinsats och att det var både väldigt kul och väldigt gott, säger Josefin Karlsson och fortsätter:

– Jag började läsa på om hur man gör, hur odling funkar i vår zon och vårt klimat. Några studier och en bok senare insåg jag att på 500 kvadratmeter kan en familj på fyra personer odla alla sina grönsaker och rotfrukter, och då blev det en kul utmaning. Jakob var peppad på den idén också. Att odlingen blev 1 000 kvadratmeter stor var mest en estetisk grej faktiskt.

"Superkul idé"

2019 påbörjades sedan ett samarbete mellan Smak och Korka gällande grönsaker.

– Vi hade inte tänkt tanken att göra något kommersiellt av det, men det var en superkul idé. Vi skulle ändå stå med ett överflöd av grönsaker och vi gillade maten på Smak och att de hade en grundtanke om att maten skulle vara lokal. När de frågade så tänkte vi "varför inte?". Att äta våra egenodlade grönsaker på en restaurang kändes superhäftigt, så vi testade och körde.

Tillsammans med Smak sprutades det ut idéer, berättar Josefin Karlsson. Men så kom beskedet i somras om Smaks konkurs.

– Då stod vi där och hade planerat och sått allting. Vi ringde till dem och sa "ska vi göra något tillsammans". När läget är som det är med covid-19 så finns inte möjligheten att starta en ny restaurang, så då kom vi fram till att starta i mindre skala med något som inte kräver så stora investeringar. Nu ska vi bygga upp det här och så småningom starta en restaurang. Som gäst och kund vill vi att man ska kunna vara med hela vägen och vi har massor av idéer. Slutmålet är en restaurang i Vimmerby där allt som finns på tallriken ska vara producerat inom tio mils radie.

"Har Vimmerbyfolkets hjärtan"

Simon Johansson tror att intresset kan vara stort för den nya verksamheten.

– Vi bygger på cateringen till att börja med och det känns som ett spännande initiativ. Att bygga upp varumärket är vi både taggade och redo för. Filip och jag har haft Smak sedan tidigare och det känns som att vi har haft en stor skara nöjda gäster med oss. Gensvaret vi fick efter konkursen har betytt mycket. Vi har fått många stöttande ord längs vägen och det känns som att vi har Vimmerbyfolkets hjärtan. Vi vill inte släppa det här och i och med den här lösningen känns det som vi blir mer stabila och ännu bättre. Både Jakob och "Jossan" har erfarenheter från företagsbiten med det administrativa och jag tror att vi kan bygga något starkt tillsammans. Både jag och Jakob är ganska stora profiler i Vimmerby och det finns något genuint och fint i det här samarbetet.

När tror du att det kan bli en restaurang igen?

– Det beror helt på gensvaret. Vi kommer skynda långsamt för att nå dit så snart det går. Vi har haft företaget aktivt i några veckor, men varit väldigt återhållsamma hittills. Nu släpper vi en ny hemsida och kommer länka till den via sociala medier. Just nu känns allt jäkligt bra. Vi har varit långt ned på botten sedan konkursen, det ska jag inte hymla om. Under rådande omständigheter känns det ändå bra att vi fick göra konkurs på grund av det och inte på grund av att vi gjorde något dåligt. Nu är vi redo för nästa steg och Smak är ett gammalt kapitel. Nu när vi satsar på nästa restaurang kommer vi att ta med oss allt vi gjorde bra där, och bygga vidare med nya idéer.