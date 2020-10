Omställningsstödet förlänger ALV:s överlevnad med en månad

Omställningsstödet är ett stöd till företag som haft minskad omsättning på grund av corona. Till en början avsåg omställningsstödet månaderna mars och april, men tidigare i höstas föreslog regeringen att förlänga det till att även gälla perioden, maj-juli.

Liksom det tidigare stödet beräknas det utifrån vissa fasta kostnader som företagen har haft under maj, juni och juli.

Villkoren inte klara

Förutsättningarna för att få stödet kommer dock i vissa delar att skilja sig åt. Till exempel föreslås det att företagens omsättning ska ha minskat med mer än 40 procent under maj och med mer än 50 procent under juni och juli jämfört med samma månader föregående år.

På samma sätt som tidigare ska omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020.

Villkoren för stödet är dock inte slutligen fastställda eftersom alla beslut ännu inte är fattade.

Inte fått någon återkoppling

Astrid Lindgrens Världs vd Jocke Johansson är dock långt ifrån nöjd med detta.

– Vi som företag, men också branschen i allmänhet, försöker få beslutsfattare på riksnivå att förstå att det här omställningsstödet inte träffar så rätt som vi tycker att det borde. Vi försöker påverka till en förändring i frågan. Vi har pratat med många beslutsfattare, så som bland annat ministrar och andra riksdagsledamöter, men vi har inte fått någon återkoppling, säger han.

– Vi anser att det är här förslaget är byggt för företag som har sin intjäning spritt över hela året, inte för företag som har kostnader under hela året men bara intäkter under sommaren. Utifrån den intäkt vi tappar har vi haft otroligt mycket kostnader. Bara under perioden januari till maj bygger vi upp kostnader i resultaträkningen med 25–27 miljoner kronor som är direkt kopplade till sommarens verksamhet och intäkter.

Som att ge stöd för skörd i december

Jocke Johansson jämför det liggande förslaget med att man skulle betala ut skördestöd i december till lantbrukare utifrån vad de skulle ha för skörd i just december.

– Lika uddlöst är det här förslaget, som skulle ge oss ungefär sju miljoner kronor för perioden maj-juli. Det är absolut pengar som man inte ska förakta, men när man tappar en omsättning på 240 miljoner kronor så gör tyvärr sju miljoner kronor inte mer än att det förlänger vår överlevnad med en månad, säger Jocke Johansson.

Vad är ert nästa steg nu?

– I veckan kommer vi ha fortsatta möten med politiker på riksplanet. Men när vi får något besked har jag ingen aning om. EU-kommissionen ska även godkänna allt, och det varken förenklar eller snabbar på processen.

Restriktioner även kommande sommar

Parallellt med detta arbete planeras det för säsongen 2021. Dessutom väntar ALV på förvaltningsrättens beslut avseende företagets överklagan av polisens beslut att bedöma ALV:s samtliga teaterföreställningar som en och samma, där endast 50 personer tillåts totalt.

– Även om beslutet dröjer så måste vi planera för att vi får rätt – att vi kommer kunna spela på flera scener samtidigt nästa säsong och med tillåtna folksamlingar på omkring 500 personer, säger Jocke Johansson.

– Vi inser att det kommer vara restriktioner även kommande sommar, och att den inte heller kommer bli ”normal”. Men vi måste ändå tro att vi kommer kunna ha öppet i någon form, med möjlighet att kanske ändå ta in hälften av det antal besökare som är i parken en vanlig sommar, och självklart på ett säkert sätt.

Vad händer annars?

– Om vi inte kan ha öppet till sommaren så kommer inte bolaget finnas kvar. Så enkelt är det. Återigen; omställningsstödet i dess nuvarande förslag förlänger vår överlevnad med en månad.