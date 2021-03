vimmerbyföretagaren Klara Kågefors är på nytt nominerad till ett prestigefullt pris. Foto: Privat

Vimmerbyföretagaren nominerad till ännu ett prestigefullt pris

Vimmerbyföretagaren Klara Kågefors fortsätter att uppmärksammas. När finalisterna till Young Founder of the Year presenterades på måndagen var Klara Kågefors en av 15 nominerade i landet.

Founders Alliance är ett samverkansforum för svenska entreprenörer. Sedan starten 2001 har målsättningen med verksamheten varit att fler ska bygga långsiktigt framgångsrika företag, och att man genom forumet ska nå en källa av kunskap, erfarenhet, kontakter och inspiration.

Årligen utser organisationen Young Founder of the Year, och när de nominerade finalisterna för 2021 presenterades på måndagen var Vimmerbyföretagaren Klara Kågefors, ägare av Fiore Floritsdesign, an av dessa.

– Jätteroligt så klart. Det är en sådan häftig känsla, och speciellt när man inte själv har någon finger med i spelet, säger hon.

Kontaktades av organisationen

För en tid sedan blev Klara kontaktad av Founders Alliance, och det var först då hon fick reda på att något var på gång.

– De ville att jag skulle fylla i ett formulär för att säkerställa att jag uppfyllde kraven som de har. Strax därefter fick jag besked om att de hade nominerat mig.

För att bli aktuell för priset Young Founder of the Year ska företagaren vara under 30 år vid nomineringstillfället, ha startat och driver ett svenskt aktiebolag, vara majoritetsägare, ha en omsättning på minst 500 000 kr samt ha potential att bli en framgångsrik entreprenör över tid.

En av sex kvinnor

Totalt är de 15 nominerade finalister från hela landet, och Klara är en av sex kvinnor.

– Så har jag inte tänkt, men det är ju ganska häftigt. Jag vet inte hur de hittade mig, men jag skulle tro att det har att göra med att jag har synts lite, och framför allt då att jag blev utsedd till årets unga företagare i Kalmar län förra året, säger hon.

Nu ska Founders Alliances medlemmar vaska fram fyra företagare, två kvinnor och två män, till den slutliga finalen.

Finalisterna presenterar sig själva och sina företag för en jury av entreprenörer, som sedan utser vinnarna under en galan i Stockholms stadshus den 16 september.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

