David Modig utsågs till Sveriges främsta entreprenör vid en digital gala i kväll. Foto: Pressbild

VÄLKÄNDE FÖRETAGAREN ÄR SVERIGES FRÄMSTA ENTREPRENÖR

David Modig, ursprungligen från Virserum, utsågs till Sveriges främsta entreprenör vid en digital gala i kväll. Modig vann finalen i EY Entrepreneur of the year och blir nu Sveriges representant i den internationella finalen.

Det var 25:e gången som priset delades ut i Sverige. David Modig driver Modig Machine Tool som har verksamheter i både Virserum och Kalmar. Företaget är leverantör till flyg- och fordonsindustrin, har 32 anställda och omsatte en kvarts miljard 2019. Bolaget bildades av fyra bröder Modig i Virserum 1947.

Motiveringen löd såhär:

”Det krävs mod att lyckas som entreprenör. Det krävs driv att komma igen när efterfrågan försvinner. David Modig är en doldis som är världsledande inom sin nisch. Teknisk briljans och kompromisslöst kvalitetsfokus utmärker årets pristagare som nu siktar på rymden. En egenskap, ett varumärke och ett familjenamn – i David Modig förenas alla.”

Galan hölls på Grand Hotel i Stockholm, men var givetvis digital.

– Vilken gala vi fick! Det har varit ett speciellt år även för EY Entrepreneur Of The Year, men precis som alltid har vi fått följa, och inspireras av, fantastiska entreprenörsresor. Jag vet att juryn hade hårda överläggningar kring samtliga vinnare, konkurrensen var stenhård. Stort grattis till alla vinnare, och lycka till David Modig i världsfinalen, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige, i ett pressmeddelande.

Den internationella tävlingen avgörs i juni.

Fakta Fakta om tävlingen: EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Tävlingen startade i USA 1986 och i Sverige började utmärkelsen delas ut 1995. Det är den första internationella utmärkelsen för entreprenörer som med tydliga visioner och goda ledaregenskaper bygger upp framgångsrika företag. Tävlingen genomförs på regional, nationell och internationell nivå i fler än 140 städer i fler än 60 länder. En oberoende jury bedömer entreprenörerna efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation samt personlig integritet och inflytande. Vid de regionala finalerna och vid den nationella finalen i Sverige utses även vinnare i kategorierna Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och Bästa internationella tillväxt.

