Varje torsdag hittar man Peter Frisk från Drotts Ost på torget i Vimmerby. Han är en av många torghandlare som vittnar om en rejält ökad försäljning för torghandeln under pandemin. Foto: Micael Rundberg

Affärerna blomstrar för torghandeln under pandemin

Ett stort antal branscher har drabbats brutalt hårt av pandemin. Men för många torghandlare har pandemin fått motsatt verkan – affärerna blomstrar.

– Folk tycker att det är skönt och tryggt att handla ute, säger Peter Frisk på Drotts Ost.

Varje torsdag är det torghandel i centrala Vimmerby. Bilen från Drotts Ost är i det närmaste en institution där, och har varit så under en faslig massa år.

– Vi har nog varit i Vimmerby 25 eller 26 år. Man får vissa ställen där man trivs extra bra, och trots att ni håller på Dackarna här så är folket underbart, skrattar Peter Frisk, som själv bor i Vetlanda.

Ökad försäljning under pandemin

Corona-pandemin har tagit knäcken på många företag och branscher i Sverige. Och om man bortser från de uppenbara, som företag som tillverkar exempelvis handsprit, munskydd och pussel, så är det många av de torghandlare som vi har pratat med som upplever en rejäl ökning av sin försäljning under pandemin.

– Jag kan bara skriva under på det. Innan pandemin gick torghandeln ner under ett antal år, det går inte att sticka under stol med. Vi har även kört marknader på lördagar, men från och med mars förra året så ställdes de ju in.

Motsatt pandemi-effekt

En kris i annalkande, trodde nog många av företagen med huvudfokus på torghandel. Men effekten blev den motsatta.

– Vi började i stället se en liten uppgång på torghandeln, och den har bara hållit i sig sedan dess. Du får nog gå tillbaka, för vår del i alla fall, 15 år för att hitta de försäljningssiffror vi har på torghandeln i dag, berättar Peter Frisk.

– Folk säger att det är skönt och tryggt att handla ute. Framför allt ser vi en ökning bland de lite äldre kunderna – där har vi både gamla kunder som har kommit tillbaka, men också nya kunder som har hittat till oss. Dessutom handlar man mer vid varje tillfälle. Det är flera knallar som jag känner som har sagt att de upplever samma sak.

Tror du att det här kommer hålla i sig?

– Vi får väl se hur det blir när vi tar oss ur pandemin, som vi ju alla längtar efter, men förhoppningsvis har våra kunder vant sig och stannar hos oss.

