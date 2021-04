Länets unga förlorarna när 1 200 jobb inom beöksnäringen försvann

Över 1 200 jobb förvann inom besöksnäringen i Kalmar län under 2020. Värst drabbades ungdomarna. Foto: Genrebild

Över 1 200 jobb försvann inom besöksnäringen i Kalmar län under fjolåret. Och allra hårdast drabbades ungdomar. Var femte person under 26 år som jobbade inom besöksnäringen förlorade sitt jobb under 2020.