Södra Vi Svets får ny ägare. Vimmerbybon Jonas Levin tar över verksamheten. Foto: Ossian Mathiasson

FÖRETAGSAFFÄR KLAR – SIKTAR PÅ FLER ANSTÄLLDA

Jonas Levin har drivit Levins Plåt i närmare 15 år. Nu tar han nästa steg när han köper Södra Vi Svets med sex anställda.

– Jag har funderat på hur jag kan utveckla det jag har under lång tid, berättar Levin.

Annons:

Levins Plåt har fyra anställda i dag och företagen kommer fortsätta drivas som separata verksamheter. Diskussionen mellan de olika företagen har förts i närmare ett halvårs tid och nu är affären i hamn, vilket Vimmerby Tidning var först med att berätta.

Syftet med övertagande är att säkra verksamheterna lokalt och att utöka.

– Just Södra Vi Svets har jag inte funderat så mycket på, men jag har funderat på hur jag kan utveckla det jag har under lång tid. Vi har väldigt mycket att göra på sommaren, men tuffare på vintern. Nu ser jag att de här företagen kan dra nytta av varandra. Jag har sökt efter ett ben till att stå på under många år och jag tror att vi kan utveckla båda företagen.

"Hoppas vi kan utveckla det tillsammans"

Göran Svensson har byggt upp Södra Vi Svets – som gör svetsjobb och legojobb till bland annat byggbranschen – till dagens nivå under många år. Han blir kvar i företaget framöver.

– En av Görans krav var att han ville ha kvar företaget i Södra Vi och jag har full respekt för det. Göran har en fruktansvärt bra kunskap och jag hoppas vi kan utveckla det här tillsammans och skapa mer arbetstillfällen.

Vad var det som gjorde att du vågade ta steget?

– Det har vuxit fram. Nu känner man själv att man både är ute på fälten och jobbar med administration på kvällar och helger. Förhoppningsvis kan jag jobba lite mindre på fältet för min egen skull och istället bli den som hittar jobb och räknas på jobb. Målet är att driva företagen framåt och få nya kunder.

Annons:

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

Annons:

Annons: