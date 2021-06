David Modig, vd för Modig Machine Tool AB. Foto: Arkivbild

JUST NU: Så gick det för storföretagaren i kvällens världsfinal

På torsdagskvällen hade David Modig, vd för företaget Modig Machine Tool, chansen att ta hem titeln som världens främste entreprenör. Det räckte dock inte hela vägen vid CNBC:s livesända gala.

EY Entrepreneur Of The Year är en av de finaste entreprenörsutmärkelser man kan få.

I slutet av mars i år utsågs David Modig, vd för Modig Machine Tool AB, till Sveriges främsta entreprenör vid den nationella finalen. Modig Machine Tool AB producerar mestadels komponenter till flygindustrin. Bolaget är grundat i Virserum, men har numera sitt huvudkontor i Kalmar. 2019 omsatte bolaget en kvarts miljard och hade 32 anställda.

På torsdagskvällen hölls världsfinalen. Egentligen skulle den ha gått av stapeln i Monte Carlo, och förgyllts med galamiddag, utflykter och möten med entreprenörer från hela världen. Men det satte tyvärr pandemin stopp för.

I stället blev EY Entrepreneur Of The Year en glittrande digital historia, som livesändes av CNBC via Internet.

Sedan samtliga entreprenörer fått presentera sig var det dags för kvällens höjdpunkt – utnämnandet av världens främste entreprenör 2020.

Tyvärr räckte det inte hela vägen för David Modig. Vann gjorde i stället den sydkoreanske företagaren Seo Jung-jin, verksam inom medicinbranschen. Han startade sitt företag Celltrion som 14-åring.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

