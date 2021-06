David Modig har belönats med ytterligare ett fint pris. Foto: Arkivbild

Entreprenören belönas med nytt ärofyllt pris

Virserumsbördige David Modig, vd för Modig Machine Tool AB, har tilldelats ytterligare ett prestigefyllt pris.

David Modig blev under våren utnämnd till Sveriges främsta entreprenör men konkurrensen blev för tuff i förra veckans världsfinal av EY Entrepreneur of the Year. Finalen hölls digitalt på grund av coronapandemin och livesändes på CNBC:s webbplats.

Nu har den lokale entreprenören tilldelats ett annat fint pris. Modig Machine Tool skriver på sin hemsida att David Modig har blivit utsedd till vinnare av ”The European CEO Entrepreneur of the Year Awards 2021” i kategorin för tillverkningsindustrin i Västeuropa.

”David Modig har bevisat att han har den ovärderliga förmågan att kunna skapa riktigt värde, inte bara för sina kunder utan även intressenter och för sina anställda”, skriver det i motiveringen.

Modig Machine Tool är grundat i Virserum, men har numera sitt huvudkontor i Kalmar. 2019 omsatte bolaget en kvarts miljard och hade 32 anställda.

Ossian Mathiasson ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se 0703787116

