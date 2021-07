Virum Älgpark bytte ägare inför årets säsong. Foto: Arkivbild

Första året för Virum älgparks nya ägare – roligt men tufft

Virum älgpark är återigen öppet för besökare. I år är det nya ägare, Jon och Sara Seberg. Jon Seberg berättar att de redan nu har haft turer som varit fullbokade.

– Det finns en tendens bland besökare att alla vill komma på samma dagar, säger han.

I år är det första året för paret Jon och Sara Seberg som ägare för Virum älgpark. Jon Seberg säger att det inte är alltid lätt att få ihop det med coronarestriktionerna men ändå ett roligt arbete.

Restriktionerna är en utmaning för ekonomin.

– Vi är positivt pessimistiska men fortfarande försiktiga med coronarestriktionerna. Förra året kunde de ta in över 600 personer och i år får vi bara ha in max 300 personer per dag, säger Jon Seberg.

Inkommande högsäsong

Redan nu har det varit fler fullbokade turer än vad paret förväntade sig. Nu är högsäsongen igång vilket kan innebära att alla turer på en dag bokas till max.

– Det finns en tendens bland besökare att alla vill komma på samma dagar, berättar Jon Seberg.

De har startat ett bokningssystem online och man ser redan nu att det fyller på med bokningar i rask takt. Dessvärre kommer det vara svårt att spontanåka till älgparken. Jon Seberg berättar att det är många som kommer som drop-in och blir besvikna eftersom det inte alltid finns platser kvar.

Arbetet med älgarna

Att jobba med älgar är inte som att jobba med vilka djur som helst, menar Jon Seberg. De är en stolt och egensinnig art. Han har även lagt märke till att de har tendens till flockbeteende när de är inhägnade. Han fortsätter med att älgarna alltid är den som bestämmer och de pratar sitt eget språk, tycker de att du tog för lång tid att hämta maten visar de det. Men det är inget man ska vara orolig för eftersom vagnarna alltid är säkra och välbyggda.

Som det ser ut nu kommer parken hållas öppen till första veckan i september. Brunsten kommer nämligen i september. Under lågsäsongen kommer det finnas möjligheter att boka privata turer.

