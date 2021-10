JUST NU: IDOL-SAGAN FORTSÄTTER FÖR AMENA FRÅN VIMMERBY

Amena Alsameai, 20 år från Vimmerby, har gått från klarhet till klarhet i årets upplaga av TV4-programmet Idol. Efter kvällens fredagsfinal står det klart att hon nu är topp tio. Men det satt hårt inne.

Elva deltagare skulle bli tio, och en efter en röstades de vidare till nästa vecka, men inte Amena. Till sist återstod bara Amena och 18-årige Daut Ajvaz från Trollhättan.

Som tia och sist tog sig dock Amena vidare. Dock ska förtydligas att ordningen Idolerna presenterades i var helt utan inbördes ordning, utan lottades fram.

Tolkade Dolly Partons klassiker

Strax därefter gav hon av skör version av Dolly Partons klassiker I will always love you (man fick välja mellan världens 500 största hits någonsin), som dock inte gick hem helt hos juryn.

Visserligen sa Katia Mosally att Amena hade en elegans som matchade Dolly Partons och Whitney Houstons, och som berörde en rakt in i hjärtat. Men övriga jurymedlemmar var svalare i sina omdömen. Kishti Tomita summerade så här:

– Jag tror helt enektl att det här blev för emotionellt för dig.

Amena själv sa:

– Jag försökte göra mitt bästa, men det var så svårt att sjunga den låten. Den betyder så mycket för mig, samtidigt var det därför jag valde den.

Noterbart är attt juryn till slut valde att utnyttja säsongens enda livboj och även skicka vidare Daut Ajvaz.