FRAMGÅNGSSAGAN I IDOL ÖVER FÖR AMENA FRÅN VIMMERBY

Amena Alsameai från Vimmerby har gått fram som en virvelvind i Idol. Dock – efter de första veckornas tokhyllningar har juryns bemötande varit aningen svalare de senaste veckorna, och hon har också åkt ner på spelbolagens oddslistor – från överlägset topptippad till topp fem inför kvällen.

Förra fredagen var inte juryn helt överens efter hennes Billie Eilish-tolkning. Katia Mosally var salig, Anders Bagge tyckte att Amena ”var i diket” med sin pitch, medan Alexander Kronlund tyckte att det var ”mysigt” och ”fint”.

Svenska folket tyckte dock att det räckte och röstade henne vidare till dagens tävling.

På fredagskvällen fortsatte de nio återstående Idolerna att tävla i den sjätte fredagsfinalen. Temat var ABBA, och nu tog 20-åriga Amenas Idol-saga slut. Till slut stod Amena och Sunny Taylor kvar, och det blev Vimmerbytjejen som blev utröstad.

Tanken var att Amena skulle sjunga en av ABBA:s nysläppta låtar, singeln I still have faith in you, men så blev det inte.

– Jag är så tacksam över att ha fått vara med om det här. men det var min tur. Resan har varit full av kärlek. Jag är ledsen, mest för att jag inte får hänga med de här underbara kompisarna, sa en tårögd Amena direkt efter beskedet.

Efter uttåget fick Amena stående ovationer av såväl publik som juryn och de andra Idolerna. Och alla grät...

– Det känns otroligt tungt att Amena inte är med. Hon har gett oss så mycket. Vilken kvinna hon är, sa Kishti Tomita.