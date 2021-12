JULIA FRÅN VIMMERBY NOMINERAD TILL ÄNNU ETT STORT MUSIKPRIS

Nominerade låtar i Brit Award´s kategori "The 2022 International Song of The Year":



ATB/Topic/A7S – Your Love (9PM)

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ckay – Love Nwantiti (Ah Ah Ah)

Doja Cat ft SZA – Kiss Me More

Drake ft Lil Baby – Girls Want Girls

Galantis/David Guetta/Little Mix – Heartbreak Anthem

Jonasu – Black Magic

Kid Laroi & Justin Bieber – Stay

Lil Nas X – Montero

Lil Tjay & 6lack – Calling My Phone

Måneskin – I Wanna Be Your Slave

Olivia Rodrigo – Good 4 U

Polo G – Rapstar

Tiesto – The Business

The Weeknd – Save Your Tears