Nu tar stadsfesten sats igen – i dag presenterades de första artisterna

Pandemin har slagit hårt mot Eksjö stadsfest och arrangören Fiesta Eksjö. 2020 ställdes festivalen in helt, och i fjol arrangerades en minivariant med sittande publik som fick namnet ”Eksjö Stadsfest in concerts”.

Men nu tar arrangörerna sats igen och planerar för en ”helt vanlig” stadsfest den 26-27 augusti 2022. I dag presenterades de första artisterna.

Comeback av Sahara Hotnights

En av årets huvudakter blir comebackande Sahara Hotnights. Efter tio års uppehåll är tjejbandet från Robertsfors tillbaka i hetluften igen. Efter det självbetitlade albumet 2011 tog bandet en paus, men nu är man alltså på gång igen, har spelat in ny musik och i dagarna släpps en ny singel.

Ytterligare två band presenterades på fredagen som klara för sommarens musikfest. Dels Sundet frånYdre, som var förband till alla konserter under Eksjö stadsfest in concert föra året och är aktuella med en ny singel, dels Eksjös stolthet Orbit Culture, som har slagit igenom internationellt och har många spelningar bokade under året – både i Sverige och utomlands.