Vimmerby ska gunga igen – så ser artistuppsättningen ut

Så här såg det ut när Vimmerby gungade förra året. Foto: Stefan Härnström

Snart är det dags för Vimmerby att gunga igen. Kharma anordnar årets Vimmerby gungar helgen den 26 och 27 september. – Vi hoppas på två bra kvällar, säger Kharmas ägare Christopher Novratidis.

Tvådagarsfesten Vimmerby gungar är ett koncept Kharma i princip arrangerar årligen. Sista helgen i september, lagom tills lönen sitter på kontot, är det dags för årets upplaga.

– Det blir en tvådagarsfest igen med en artist på fredagen, en på lördagen och så dj, nattklubb, dubbla barer och dansgolv. Det blir perfekt vid löning där och det blir vår höstpremiär kan man säga, berättar Christopher Novratidis.

I år kommer norska duon Bek & Moberg att uppträda på fredagen. De har över 300 miljoner strömningar och över 950 000 unika spelningar i månaden.

– Det är alltid bra drag runt dem och det blir skitroligt. Det är mycket norskt som går just nu och många gillar det.

"Blir första gången"

På lördagen blir det Prilla Generalen, med låtar som "Fitta och kebab", "Polare" och "Legat med halva stan", som kommer uppträda för besökarna.

– Han har inte varit här tidigare, så det blir första gången.

Nu hoppas Novratidis förstås att Vimmerbyborna hittar ut på festivalen.

– Såklart hoppas jag på mycket folk. Ju mer folk desto roligare är det för gästerna och det är för gästerna vi gör det. Vi hoppas på två riktigt bra kvällar.

Biljetterna har precis blivit släppta.

– Tvådagars ligger ute nu. Det har varit bra respons, men det är framför allt sista tre dagarna som folker köper, men intresset finns.

Bokat tunga namn

Novratidis har också bokat tunga namn till både november och december. Där vill han dock inte avslöja ännu vilka det rör sig om.

– 8 november kommer en svensk rappare. Då blir det garanterat bra tryck och sedan har vi ett stort namn i december också. Men mer om det senare. Vi har fått till höstschemat bra känner vi med en del småevent, Ladies Night och så speldelen. Det känns bra inför hösten.