ALV rykande nära rekordet – ”Ska mycket till nu”

12 000 gäster. Det är vad ALV behöver under de sista dagarna för att slå alla tiders besöksrekord. – Chansen har förbättrats med de här inledande dagarna den här veckan, säger parkens vd Joacim Johansson.

Höstlovsveckan har inletts strålande för Astrid Lindgrens Värld som är på god väg att slå rekord både för höstmarknaden och det totala antalet besökare under ett år.

Förra året föll man på mållinjen med 600 gäster kort – men nu talar egentligen allt för att rekordet ryker.

– De här dagarna har motsvarat förväntningarna och lite till. Jag vill vara försiktig, men nu ska det mycket till för att vi inte ska klämma rekordet. Tittar man på vädret också så ska det var ostadigt imorgon men sedan bättre igen. Jag har ropat hej många gånger tidigare och det är därför man är försiktig, men oddsen har förbättrats.

"Nästan så det kan regna lite"

I veckan har ALV snittat strax över 5 000 gäster per dag. Under de återstående fyra dagarna krävs 3 000 per dag för att det ska bli ett nytt rekord.

– Det är nästan så det kan regna lite en dag och vi har en bra chans ändå. Tittar vi på de resterande dagarna ifjol, torsdag-söndag, hade vi 20 000 gäster. Nu behöver vi 12 000. Känslan är god. Det vore jättekul att slå gästrekordet.

Förra året slog höstöppningen rekord med 50 390 gäster. Det slås i år.

– Går det ungefär som ifjol de dagar som är kvar går vi över 52 000 gäster. Det är jätteroligt.