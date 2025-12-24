24 december 2025
Här är vinstnumren i Lions julkalender – 24 december

Lions julkalender är en tradition för många i Vimmerby. Foto: Jakob Karlsson

Här är vinstnumren i Lions julkalender – 24 december

NÖJE 24 december 2025 05.59

Lions julkalender är en långlivad och populär tradition i Vimmerby. I den här artikeln publicerar vi dagligen alla vinstnummer ända fram till 24 december. 

24 december: 

Vinst 10 000:-

380

Vinst 200:-

81, 107, 195, 348, 1042, 1193, 1458, 1497, 1647. 

23 december: 

Vinst 5 000:-

1620

Vinst 200:-

548, 560, 580, 666, 892, 1350, 1353, 1521, 1777. 

22 december: 

Vinst 3 000:-

505

Vinst 200:-

68, 280, 320, 408, 760, 1060, 1199, 1735, 1852. 

21 december: 

Vinst 2 000:-

644

Vinst 200:- 

84, 158, 188, 719, 863, 968, 982, 1459, 1822. 

20 december:

Vinst 1000:-

1849

Vinst 200:-

170, 231, 299, 348, 470, 798, 1188, 1713, 1822. 

19 december: 

Vinst 500:-

268

Vinst 200:-

116, 209, 253, 425, 466, 1242, 1411, 1766, 1936. 

18 december: 

Vinst 200:-

168, 359, 653, 1000, 1239, 1467, 1564, 1639, 1705. 

17 december: 

Vinst 500:-

1422

Vinst 200:-

101, 308, 689, 991, 1128, 1139, 1184, 1334, 1384. 

16 december: 

Vinst 500:-

543

Vinst 200:-

287, 306, 638, 784, 985, 1547, 1676, 1758, 1824.

15 december: 

Vinst 500:-

387

Vinst 200:-

89, 178, 222, 370, 985, 1251, 1552, 1851, 1922. 

14 december: 

Vinst 200:-

51, 308, 555, 737, 796, 963, 1056, 1179, 1884. 

13 december: 

Vinst 500:-

294

Vinst 200:-

90, 124, 286, 359, 641, 665, 715, 927, 1142. 

12 december: 

Vinst 200:-

266, 288, 495, 937, 1049, 1635, 1719, 1808, 1896

11 december:

Vinst 200:-

242, 296, 468, 617, 680, 1141, 1227, 1891, 1896

10 december:

Vinst 500:-

1751

Vinst 200:-

331, 694, 737, 754, 837, 1135, 1362, 1825, 1891.

9 december:

Vinst 200:- 

30, 90, 397, 482, 1113, 1374, 1442, 1785, 1895. 

8 december:

Vinst 500:- 

1572

Vinst 200:- 

216, 313, 603, 718, 1015, 1473, 1586, 1745, 1946. 

Vinst 200:- 

30, 90, 397, 482, 1113, 1374, 1442, 1785, 1895. 

7 december:

Vinst 200:- 

219, 233, 479, 596, 615, 629, 812, 1117, 1418. 

6 december:

Vinst 500:- 

715

Vinst 200:- 

45, 50, 199, 930, 961, 1085, 1215, 1448, 1585. 

5 december:

Vinst 500:- 

1013

Vinst 200:- 

143, 365, 461, 829, 912, 1249, 1397, 1638, 1738. 

4 december:

Vinst 200:- 

290, 579, 744, 769, 1090, 1205, 1480, 1486, 1980. 

3 december:

Vinst 500:- 

187

Vinst 200:- 

269, 379, 477, 658, 803, 944, 1023, 1210,1222.

2 december:

Vinst 500:- 

1314

Vinst 200:- 

582, 669, 797, 976, 1022, 1057, 1091, 1720, 1951. 

1 december:

Vinst 500:- 

459

Vinst 200:- 

397, 514, 711, 876, 931, 1466, 1654, 1727, 1778. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

