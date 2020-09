Finfrämmande på Hotell Hulingen i mitten av oktober

Ebbot Lundbergs karriär började redan i mitten av 80-talet då han frontade det legendariska rock´n´roll-bandet från Göteborg, Union Carbide Productions.

När de sedan lade av startade han, tillsammans med några av de andra bandmedlemmarna, The Soundtrack Of Our Lives – ett band som under sina år gjorde stor succé världen över.

När bandet upphörde 2012 fortsatte Ebbot med musiken som soloartist. Något år senare släppte han skivan ”For The Age To Come” med The Indigo Children, och han har även varit med i tv-succén Så Mycket Bättre.

I april i år släpptes två efterlängtade singlar ”Were Are You Know” och ”I See Forever”.

Den 17 oktober har du möjlighet att se honom i Hultsfred, då han står på Hotell Hulingens scen.