Tillsammans med kollegan Anton Rundberg har Julia Karlsson från Vimmerby tagit världen med storm med sin musik. Nu senast genom holländske Tiëstos hit "The Business" som toppar listor över hela världen. Foto: Privat

Återigen tar Julia från Vimmerby musikvärlden med storm

Julia Karlsson från Vimmerby har tillsammans med kollegan Anton Rundberg tagit världen med storm flera gånger om med sin musik. Nu senast genom holländske Tiëstos hit "The Business" som toppar listor på samtliga kontinenter.

Julia Karlsson och Anton Rundberg har jobbat ihop sedan 2014 då de skrev sin första världshit Runaway (U&I) till electronicaduon Galantis. Runaway (U&I) är en låt som Julia fortfarande betraktar som en favorit bland sina alster:

– Det var en speciell upplevelse i studion och musiken kom så enkelt, berättar hon. Vi kände direkt att låten var speciell.

Sedan dess har hitlåtarna avlöst varandra: Carly Rae Jepsens Party For One, Alan Walkers On My Way och Sabrina Carpenters Bad Time för att nämna några.

En process

Julias och Antons låtskrivarprocess brukar gå till så att de träffar andra låtskrivare, producenter och artister i sin studio på Södermalm i Stockholm, eller i någon annan studio.

– Vi börjar ofta med att hitta ackord och ljud som inspirerar oss och därefter brukar melodier och text falla på plats, förklarar hon.

Deras senaste hit The Business tillkom på precis det sättet; Julia och Anton skrev låten tillsammans med James Bell (som också sjunger på låten) i Stockholm 2019.

– Det tog en stund att fundera ut produktionen, från början var den mer funky med gitarrer osv. Vi färdigställde den först 2020, skickade demon till vårt management som tyckte att den kunde passa Tiësto, och bara någon dag senare hörde han av sig och ville släppa den som sin nästa singel.

Tiësto adderade sin touch i produktionen, låten släpptes, och förra veckan gick den upp på förstaplatsen på iTunes globalt.

Betydelsefullt samarbete

När Julia pratar om sitt management är det Jakob Emtestam och Dan Karlström på The Very Good hon talar om. Julia och Anton har samarbetat med dem sedan 2015 vilket varit enormt betydelsefullt, menar hon.

– Vi trivs mycket bra och jobbet de gör för mig och Anton är ovärderligt.

Men det har inte alltid varit självklart för Julia att bli låtskrivare.

– När jag var i nioårsåldern drömde jag om att bli artist och skrev egna låtar redan då, men jag tänkte nog aldrig att låtskrivandet kunde bli mitt jobb som vuxen.

Starkt sidointresse

Musicerandet fortsatte vara ett starkt sidointresse för Julia genom hela uppväxten, både under grundskoleåren på Vimarskolan och när hon läste naturvetenskaplig linje på Vimmerby Gymnasium. Efter gymnasiet jobbade hon på en fiskfabrik i Nordnorge och på en fikarast där fick hon plötsligt upp ögonen för en skola i Örnsköldsvik som hette Musikmakarna. Hon sökte sig dit, pluggade där i två år och hamnade sedan i Stockholm, på jakt efter rätt låtskrivarteam.

– Åren mellan 2012 och 2014 var ganska slitsamma, berättar hon.

– Under en period hade jag sju extrajobb samtidigt!

Men i samband med att Julia och Anton började jobba tillsammans på allvar och slog igenom med Runaway (U&I) kunde båda börja ägna sig åt musiken på heltid.

– Sedan dess har jag aldrig tvivlat på vad jag vill göra. Att skapa musik på heltid är för mig ett privilegium. Jag är verkligen tacksam över att kunna jobba med det jag älskar.

Henrik Nestor

Julia Karlssons låtar på Spotify:

https://open.spotify.com/playlist/0OIocvMB1ctSE9AU1rHClp?si=f65LlrypQnCEQkVVp3kkYA

