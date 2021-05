På tisdagsmorgonen lämnade arrangörerna av Roskildefestivalen besked om att årets festival ställs in. Foto: Pressbild, SH Luftfoto/Stiig Hougesen

BESKED I DAG: ROSKILDEFESTIVALEN STÄLLER IN 2021

Det blir ingen Roskildefestival i sommar. Det beskedet lämnade arrangörerna av den årliga musikfestivalen på tisdagsmorgonen.

Nyligen meddelade Roskildefestivalens säkerhetschef Morten Therkildsen att evenemanget med stor sannolikhet skulle kunna pandemianpassas tack vare ett vaccinationspass för covid-19 och därmed kunna genomföras i år. Samtidigt har Danmark börjat öppna upp igen.

Men även om restriktionerna lättats upp tillåter de inte arrangemang av Roskildes storlek och liksom 2020 ställs festivalen nu in. Det meddelade arrangörerna på tisdagen.

”Förbudet mot att hålla stora evenemang i sommar gäller även för Roskildefestivalen. Därför måste årets festival skjutas upp till 2022”, skriver man i ett pressmeddelande.

Bland de artister som var bokade till årets festival märktes bland annat Kendrick Lamar, The Strokes, Faith no More, Deftones, FKA Twigs, Megan Thee Stallion, Jimmy Eat World och Tyler the Creator.

Köpta biljetter till 2021 kan lösas in mot pengar eller användas som biljett för 2022 års festival, meddelar arrangörerna.

Micael Rundberg

