KD på resa skulle prata tåg med pressen - buss fick ersätta Kustpilen

Gudrun Brunegård och Anders Andersson, KD, bjöd in till pressträff om regionens järnvägsbanor. Foto: Johanna Karlsson

Kristdemokraterna i länet bjöd under tisdagen in till pressträff med Gudrun Brunegård och Anders Andersson, som skulle ta tåget till presskonferensen. Syftet var att lyfta vad KD vill göra för att säkra fortsatt tågtrafik på mindre järnvägsbanor. Talande nog ställdes då Kustpilen in och buss fick ersätta.