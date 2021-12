Politiken vill öka ungdomsinflytandet: "Prioriterad fråga"

Ungdomars inflytande ska öka. Det är Vimmerbypolitikens avsikt. – Det är en prioriterad fråga, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

"Ingen lyssnar på oss ungdomar", är inte en ovanlig kommentar och inget specifikt för just Vimmerby. Men i just Vimmerbypolitiken finns det få personer under 30 år som är engagerade och ännu färre bland tonåringarna.

Nu vill kommunpolitiken att ungdomarnas inflytande ska öka.

– Vi har en del aktiviteter och är högst delaktiga i globträdsluncherna. Det arbetet fortskrider och är något vi definitivt ska fortsätta med. Från politikens sida vill vi verkligen det och kanske till och med öka arbetet för ungas inflytande. Vi tycker det är viktigt och fortsätter att föra en dialog, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Ett nytt möte mellan politiken och ungdomsrepresentanterna ska hållas i januari.

– Det siktar vi på att hålla då och när vi gick igenom den senaste globträdslunchen, så hade elevråden prioriterat ett antal frågor vi särskilt ska jobba vidare mot.

Det handlar om sex utvalda frågor, men vilka dessa är vill man redovisa efter mötet i januari.

– Vi är på gång med svar, men redovisar det efter mötet. Vi tycker att det här är viktigt och ser det som en prioriterad fråga framöver, säger Käll.