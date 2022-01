MP kritiska mot besked om slutförvar – “Fullständigt oansvarigt”

I dag kom beskedet om att kärnbränslet ska slutförvararas. Regeringen tar beslut under hot om misstroendevotum. Max Treoendlé (MP) är kritisk.

Det var en fråga som kunde ha fällt regeringen. De borgerliga partierna där L gick i spetsen hotade med misstroendevotum om inte regeringen tog beslut om slutförvar för kärnavfall. I dag kom det väntade beslutet att man det uttjänta bränslet kommer att läggas i kopparkapslar och grävas ner i Östhammar.

– Det är fullständigt oansvarigt. Det finns besked från mark- och miljödomstolen att det inte anser metoden vara färdigutvecklad, säger Max Troendlé (MP) medlem i partistyrelsen och bor i Kalmar.

Det är ingen liten fråga. Man bedömer att avfallet måste förvaras säkert i 100 000 år innan det är säkert. Och just detta faktum innebär att man måste ha välgrundade beslut menar miljöpartisten.

– Vi har forskat på slutförvar i 40 år. Och vi tycker att man kunde väntat i alla fall några år till innan man tar beslutet. Det finns forskare som säger att de kopparkapslar vi har idag kan korrodera efter 100 år.

Politiska skäl till beslutet

Korrodering innebär att metall fräter sönder.

– Det här är ett beslut som tagit med politiska motiv. Inte med hänsyn till forskningen.

Sverige har haft kärnkraft sedan i början på 1950-talet men har först idag beslutat om slutförvar. Det avfall som finns idag är nedsänkt i bassänger med avjoniserat vatten.

– För mig som kommer leva i en post kärnkrafts tid är det en verklig besvikelse, att de generationer som dragit nytta i av kärnkraftsel inte har ryggrad att stå emot den politiska pressen.

MP är det partiet som är mest emot kärnkraft, er inställning är kanske inte förvånande?

– Det är sant att partiet är sprungna ur antikärnkraftsrörelsen och att vi ser brister med att förvara något i 100 000 år. Men det här har egentligen inget med kärnkraftsmotstånd att göra. Nu har vi byggt anläggningarna måste vi ta hand om skiten också.

När MP satt i regeringen så tog man beslut att utöka mellanlagringen av bränslet, det görs i Oskarshamn.

Centern hyllar beslutet

Det är andra toner hos Centerpartiet. I ett pressmeddelande skriver de att det äntligen kommit positiva besked och beskyller den tidigare S och MP-regeringen för att förhala frågan och inte orkat ta sitt ansvar.

– Idag är vi glada för att vi äntligen passerar en viktig milstolpe i arbetet med att ta hand om de atomsopor som Sverige har samlat på sig sedan 70-talet. Oskarshamns kommun och deras medborgare har under decennier tagit ett mycket stort ansvar för denna nationella fråga och vi är särskilt glada för att den uppenbara risken att Oskarshamn skulle bli sittande med atomsoporna i mellanlagret under lång tid framöver nu verkar vara undanröjd, säger Stihna Johansson Evertsson (C), riksdagskandidat och distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län.