Tidigare SD-toppen fick ingen topplacering i M: "Väljarna får säga sitt"

Anneli Jakobsson har varit ett av Sverigedemokraternas toppnamn i Vimmerby kommun under lång tid. Under den här mandatperioden lämnade hon efter uppmärksammade former partiet.

Hon fick också med sig sin man Kjell och de båda, som sitter som vildar i fullmäktige, blev istället medlemmar i Moderaterna. Efter förra veckans nomineringsstämma står det klart att Anneli Jakobsson står på plats 23 och Kjell Jakobsson på plats 26.

– Jag är bara glad över att vara med på listan. Det är en stark lista med många bra namn. Valet avgörs i september och då får väljarna säga sitt, säger Anneli Jakobsson.

Hon vill gärna sitta kvar i fullmäktige men hennes nummer på listan gör det sannolikt svårt. Hon säger sig dock inte vara överraskad över positionen.

– Nej, det var ungefär som jag trodde.

Kommer du bedriva en egen personvalskampanj?

– Det kommer vi säkert göra. Vi kommer ge järnet hela vägen fram till valet. Jag vill gärna vara kvar i fullmäktige och hoppas att väljarna vill det också.

Hur ska du göra för att fånga röster?

– Det är att fortsätta med insändare, visa upp oss och prata med väljare.

Tror du att du kan locka med dig SD-väljare till M?

– Det tror jag absolut.