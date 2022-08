VALLÖFTET: ÅTERINFÖR ALLA NEDLAGDA VÅRDMOTTAGNINGAR I VIMMERBY

Kristdemokraterna har en stark position i valdistriktet Vimmerby/Hultsfred. I valet 2018 fick partiet drygt 20 % av rösterna till regionen. I höst siktar man ännu högre.

Och det är en tung trio som frontar partiet. Regionrådet och gruppledare Jimmy Loord, numera bosatt i Mörlunda, är toppnamn, följd av riksdagsledamoten Gudrun Brunegård från Vimmerby, samt före detta riksdagsledamoten och regionstyrelsens ordförande Anders Andersson från Järnforsen.

Och partiets hjärtefråga är densamma som tidigare; sjukvården.

Vill korta vårdköerna

– Vi lägger fokus på hälso- och sjukvårdsfrågorna och där har vi hög trovärdighet. Vi har en situation de senaste åren där mycket inom hälso- och sjukvården har gått åt fel håll, där vi har allt längre vårdköer som växte redan innan pandemin och där vi också har en ojämlik vård som vi vill komma till rätta med – även i Kalmar län, säger Jimmy Loord.

– Vi lever inte upp till den vårdgaranti som finns, utan vi vill sätta ett ökat fokus på att efterleva den och att kapa vårdköerna. Vi brukar lite skojsamt säga att skillnaden mellan att kapa och skapa vårdköer är ett ”s”, och vi ser behovet av ett maktskifte.

Vill skrota regionerna

För att lösa problemet med den man kallar ”ojämlik vård” går KD hela vägen och säger att man vill skrota landets 21 regioner.

– Där är vi det modigaste partiet. Vi vill skrota region Kalmars huvudansvar för vården – inte för skoj skull och för att det är roligt att röra om, utan för att få till den jämlika hälso- och sjukvården. Vilken vård man har tillgång till eller har möjlighet att få ska inte bero på var i länet man bor eller vilket postnummer man har. Vården får aldrig bli som Postkodlotteriet där du drar högsta vinsten beroende på var du bor, utan vi måste få till en jämlik hälso- och sjukvård, menar Jimmy Loord.

– 21 olika regioner i dag lyckas inte med detta. Vi ser också att regioner kan prioritera olika, samtidigt som vi har en ökad nationell styrning har vi regionerna som själva vill bestämma hur man ska göra – och här uppstår krockar. Vi vill renodla hälso- och sjukvårdsorganisationen och låta staten ta över huvudansvaret. För patienternas skull vill vi helt enkelt avveckla oss själva. Det finns 5 000 regionpolitiker i landet som årligen kostar 1,7 miljarder – pengar som i stället kan läggas på den direkta vården, säger han.

Lokala vallöften presenterades

Men det var inte bara partiets mer övergripande vallöften som presenterades på måndagen. Gudrun Brunegård lyfte situationen på Vimmerby hälsocentral.

– De nationella frågorna gäller så klart även regionen. Sedan har vi frågor som är förankrade i just vår valkrets, och det finns så klart en orsak till att vi står just där vi står nu (vid just hälsocentralen i Vimmerby), säger Gudrun Brunegård.

Flera mottagningar har under årens lopp kommit till Vimmerby från Västerviks sjukhus, bland annat kirurg, ortoped, kvinnoklinik, barnmottagning samt öron- näsa- och hals.

– Under pandemin försvann alla dessa. Det gör att människor tvingas ligga på vägarna för att få dessa besök gjorda, vilket kostar pengar, tar tid och tär på miljön. Vi menar att det här är en väldigt viktig fråga för befolkningen i vårt område. De som bor i södra delarna av Hultsfreds kommun har ju elva mil till Västerviks sjukhus, därför blir ju Vimmerby en viktig centralpunkt mitt i.

"Återinför alla nedlagda mottagningar"

Kristdemokraterna går nu därför till val med att man vill återinföra samtliga de nedlagda sjukhusmottagningarna som tidigare varit förlagda till Vimmerby hälsocentral.

– Det har fungerat bra i många år och varit oerhört uppskattat. Nu är pandemin mer eller mindre över, så nu är det hög tid att man återinför det här, säger Gudrun Brunegård.

– Här har också röntgenavdelningen varit nedläggningshotad, och när den gamla utrustningen var slut hade man tänkt att lägga ned avdelningen i smyg. Det blev så pass starkt tryck att den socialdemokratiska landstingsledningen inte kunde stå emot, utan då fick de ny utrustning här. Men även den här har ju begränsad livslängd, och måste finnas med i kommande investeringsplaner. Det är en oerhört viktig vårdinsats i den nära sjukvården och viktigt att den finns kvar.

En fråga även för Hultsfred

Anders Andersson menar att det här inte är en fråga bara för Vimmerby.

– I det gamla landstinget uppfattades det här som en ren Vimmerby-fråga, men så är det inte alls. Stora delar av Hultsfreds kommun berörs, och jag har själv varit här och känner även många i Hultsfreds kommun som uppskattar att ha sin nära vård här och där primärvården kompletteras av sjukhusmottagningar, säger han.

En annan fråga som ligger Anders Andersson varmt om hjärtat är länsfärdtjänsten.

– I Kalmar län fungerar det så att en person med funktionsnedsättning kan åka färdtjänst fyra mil utanför kommungränsen, men inte längre. Då måste du lösa något som heter riksfärdtjänst fem dagar i förväg, och alla planerar inte sitt liv på det sättet.

– I övriga landet har man något som heter länsfärdtjänst. När vi har en länstrafik där man löser ett gemensamt kort på bussen eller tåget, borde färdtjänsten ha lika villkor, och här har vi pengar avsatta. Det här handlar om ett antal personer i våra båda kommuner som ska ha samma rättigheter och möjligheter som övriga invånare, säger han.

Vill satsa på ambulanshelikopter

I sitt valmanifest prioriterar KD också införandet av en ambulanshelikopter i sydöstra sjukvårdsregionen (Kalmar, Jönköping och Östergötlands län), vilket saknas i dag.

– Vi har stora avstånd och en ojämlik vård. Vi kan se i sjuktal och dödstal att det är farligt att få hjärtinfarkt och bo i norra delen av länet, det är farligt att få stroke och bo i södra delen av länet. Vid stroke ska du forslas till Linköping och få ett neurokirurgiskt ingrepp där, och om du får en hjärtinfarkt ska du till Kalmar och göra motsvarande propplösning i hjärtat, säger Gudrun Brunegård.

– De här tillstånden är för det första livshotande, och för det andra gör varje minut som går skadan större. Med en ambulanshelikopter som flyger i 250 kilometer i timmen kan man ta sig både över skog och vatten på nolltid till rätt instans. Den här frågan har vi drivit sedan 2010, och kommer fortsätta att göra.

Till Hultsfreds kommun utlovas också, om KD får avgöra, en permanentning av ambulansens bedömningsbil, vars projekttid tar slut vid årsskiftet.

"Finns tydlig finansiering"

Hur ska då alla satsningar finansieras? Var ska pengarna hittas eller vad får stryka på foten?

– Nu har vi inte budgeten med oss, men under hela mandatperioden, inför varje år, har vi lagt en budget som redogör för finansieringsprinciperna och hur vi fördelar pengarna. Vi tycker delvis att vi har en administration som har vuxit ganska kraftigt de senaste åren och som man skulle kunna göra en besparing på. Det finns tydlig finansiering bakom alla våra förslag, även om jag nu inte kan redogöra för siffrorna – det är inte bara tomt prat och förslag som har tagits fram för valrörelsen, säger Jimmy Loord.

Gudrun Brunegård menar också att det kostar pengar att ha sjuka människor i kö.

– Dels krävs det administratörer för att hålla kolla på detta, men det är ju också så att ju längre tiden går desto mer förvärras tillståndet och krävs större ingrepp för att behandla. Man kan spara mycket pengar på att få ordning på vården.