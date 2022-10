KD:s besvikelse: "Man ska veta att det inte är färdigt än"

Redan på valkvällen stod det klart att det parlamentariska läget i Vimmerby skulle komma att bli knepigt, och tidigt utkristalliserade sig två olika scenarier: Antingen skulle den borgerliga styrande Vimmerbyalliansen liera sig med Sverigedemokraterna, eller så skulle Centerpartiet söka sig till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Sedan både KD, M och S sagt nej till Centerpartiets förslag att bilda en stor koalition tillsammans, kom C på söndagskvällen med ett nytt besked. Efter ett drygt två timmar långt medlemsmöte bestämde sig Centerpartiet för att blicka vänsterut och ska nu försöka bilda majoritet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

"Inte färdigt än"

Besvikelsen hos Centerns gamla kollegor i Vimmerbyalliansen, Moderaterna och Kristdemokraterna är stor efter söndagens besked. Moderaterna Niklas Gustafsson beskrev det i en tidigare artikel som ”en alliansvän som försvinner”.

– Det är väl så man får se det, men samtidigt ska man veta att det inte är färdigt än. Vi ska vara öppna för att det kan hända saker under veckan som kommer när S, V och C ska förhandla, och hur V och C ska enas är deras huvudvärk, säger KD:s Ola Gustafsson.

Hur går dina tankar kring Centerpartiets besked?

– Det är väldigt tråkigt att det har hamnat där, men det är en konsekvens av det svåra parlamentariska läge vi har. Det är synd för Vimmerbyalliansen, jag hade gärna sett att vi hade fått fortsätta en fyraårsperiod till. Men valresultatet gjorde det svårt, men jag hade ändå önskat att vi hade tagit möjligheten med visst stöd från andra håll.

– Samtidigt är det svårt styra minoritet. Först behöver man få stöd för att kunna bilda styret men sedan också i enskilda frågor. Det håller inte att bli nedröstad stup i ett, utan det krävs stöd från andra partier, och där har ju Centerpartiet varit tydliga.

När fick ni beskedet av C att de valt vänstersidan?

– Det fick jag fick direkt efter deras möte, så det har de skött snyggt.

Tycker du att detta alternativ är bättre för Vimmerby än den storkoalition som C föreslog och ni sa nej till?

– Jag gör inte den bedömningen. Det är två dåliga alternativ som jag väljer att inte analysera.