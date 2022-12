Politiker som lämnar fullmäktige tackades av – har varit med i över 40 år

I samband med måndagens fullmäktigesammanträde avtackades de ledamöter som nu lämnar kommunpolitiken och kommunfullmäktige.

Ett antal av dem fanns på plats för att avtackas.

På plats fanns Anneli Jakobsson och Kjell Jakobsson, som tidigare suttit för Sverigedemokraterna i fullmäktige men på slutet var opolitiska. Torbjörn Sandberg (KD), Kent Skaate (C), Jacob Kant (V), Johan Blomberg (M), Bo Svensson (C), Eva Svensson (C) och Bertil Carlsson (C).

På plats fanns inte Anna Svensson (C), Ingela Nilsson Nachtweij (C), Mats Genfors (S), Tino Åberg (KD), Hanna Weckfors (KD) och Erik Paulsson, som uteslöts ur Centerpartiet.

Fick applåder

De avgående ledamöterna fick en varm applåd som tack för sina insatser av församlingen.

– Jag ska ut och resa nu. Sedan kommer jag säkert tillbaka om fyra år, var hälsningen från Anneli Jakobsson.

Anders Sundberg (S) fick också en hedersgåva för över 20 års insatser.

– Jag har bara varit uppe två gånger i talarstolen. Då har det varit saker jag känt att jag behövt påtala. Jag har mest suttit med och röstat här, men även sådana som jag ska finnas. Jag har en åsikt i det stora hela och i det lilla sammanhanget. Det behövs i de små rummen när beslut fattas för att politik ska bli verklighet, berättade han från talarstolen.

