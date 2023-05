Jimmie Åkesson på besök i Kalmar “Relationen med regeringen är på topp”

Vid 18 idag har SD sitt medlemsmöte på Kalmar slott. Och som specialinbjuden gäst kom partiledaren Jimmie Åkesson. Han reser runt tillsammans med oskarshamnaren och partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson bland kommuner och regioner just nu för att träffa medlemmar och för att lyssna på hur det går. Sedan valet i höstas är partiet med och styr i ett 50-tal kommuner i landet. Det är en kraftig ökning sedan 2018. Det har varit bitvis stormigt runt SD hittills under mandatperioden. Det har varit hot om att lämna Tidöavtalet, vildar i riksdagen och andra ledamöter som fått lämna. Men Jimmie Åkesson dementerar att de skulle vara på väg att lämna samarbetet. – Min uppfattning är snarare att samarbetet stärks, att relationen bara har blivit bättre. Ni kommer hålla ihop till valet 2026? – Definitivt. Det vi har sett har mest kommit från motståndarsidan och är medial dramaturgi. Det är en väldigt avslappnad partiledare vår tidning träffar. Klädd i randig sommarskjorta och linnebyxor pratar han med partifolk om förhållandena i länet. Kalmar är ett kärnkraftslän med sina reaktorer i Oskarshamn. SD har profilerat sig som ett parti som länge förespråkat för energislaget. Men det tar tid att bygga nytt. Man räknar med 8-10 år för en ny reaktor ska vara på plats efter omfattande tillståndsansökningar. Men Jimmie Åkesson tror på en snabbfil. – Jag tror att vi skulle kunna återstarta Ringhals under mandatperioden. Det har de väl sagt att det är omöjligt? – Ja, i början sa Vattenfall det. Men vi tror det är möjligt, men det är dyrt. Däremot menar han att vindkraften är färdigutbyggd. Att det räcker, men säger samtidigt att partiet inte är några motståndare till energislaget men vill heller inte ge några subventioner. I går var det en hätsk debatt i Kalmarsunds gymnasieförbund om skrivningen i Tidöavtalet om att offentlig personal skulle vara skyldiga att ange papperslösa. Majoritetspartiet slöt sig bakom en skrivning där man inte ansåg det vara förenligt med barnkonventionen som nu är lag i Sverige. Region Skåne gjorde något liknande tidigare, den skrev inte SD under på. Ärkebiskopen Martin Modeus skrev på Twitter att han var djupt bekymrad. “Ett samhälle med respekt för människans värde och värdighet kan inte agera så, oavsett hur man kommit till landet”. Det skulle göras en utredning, hur går det? – Det vet jag inte, men det håller säkert på med direktiven. Vi får se vad utredningen kommer fram till. Personligen menar jag att lärare kanske inte ska vara skyldig att ange papperslösa elever, det är mer än fråga för utbildningsförvaltningen. Jag ser ingen skillnad på att vården exempelvis är tvingade att underrätta polisen om det kommer in en skottskadad person.