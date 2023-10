Därför sätts storsatsningen på paus: "Det är jättesorgligt"

De senaste åren har kommunen planerat för två jättesatsningar i området Nybble. En är redan igång på allvar och det rör sig om en helt ny förskola. Samtidigt har kommunen planerat för ett nytt vård- och omsorgsboende.

På grund av det svåra ekonomiska läget började majoriteten vackla något i våras. Men avsikten har hela tiden varit att kunna fullfölja byggnationen och inte göra som med den tilltänkta högstadieskolan. I april i år meddelade nämligen majoriteten att man skrotar dessa planer helt på grund av ekonomin.

Så långt går man inte med vård- och omsorgsboendet, men det är trots allt något annat än vad kommunalrådet Helen Nilsson (S) meddelade i februari.

– Vi har kommit så långt med både förskola och äldreboende att det vore tragiskt att behöva backa där. Vi fortsätter därför som vi har bestämt.

Investering på 200 miljoner

Ord som majoritetens tyngsta företrädare upprepat under sommaren.

– Vi har kommit fram till att vi inte har några andra lokaler att ta till, det finns inte. Vi har grottat ned oss i demografin och tittat på hur kurvorna ser ut och kostnader. Vi är ganska långt under antalet platser på vård- och omsorgsboende jämfört med många andra och kurvan visar att vi egentligen måste bygga ett boende. Problemet är att vi inte har pengarna, sa Helen Nilsson då.

Nu kommer beskedet. Under onsdagen meddelade majoriteten under en pressträff att det nya vård- och omsorgsboendet sätts på paus. I investeringsbudgeten för 2024 låg 90 miljoner på vård- och omsorgsboendet och kostnadsbedömningen totalt sett har varit att det är en investering på 200 miljoner kronor.

– Att vi kraftigt sänker investeringsbudgeten får konsekvenser. Vi halverar investeringsramen för 2024 och det är en form av besparing, men det innebär också att vi skjuter på saker. Vi kommer inte kunna bygga vård- och omsorgsboendet nu, säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).

"Tills vi lyfter det igen"

Under 2024 kommer alltså boendet inte att byggas. Men hur länge det pausas går inte att säga i dagsläget.

– Det är tills vi lyfter det igen. Det här är med oss hela tiden och skillnaden mot den nya högstadieskolan var att vi sa nej till det. Här säger vi att vi skjuter det framåt tills vi kan göra, det säger Jacob Käll (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det är ett skarpt läge kring ekonomin och det finns inte utrymme för den här typen av investeringar, men vi måste ändå hitta bra lösningar, säger Lars Johansson (V).

Driften för det nya boendet hade också blivit ett bekymmer för den kommunala ekonomin.

– Ränteläget är högt och med tanke på lån och drift kan vi inte göra det. Vi är öppna och ärliga med det och vet att det får konsekvenser. Det finns en behovslista och behovet av ett vård- och omsorgsboende är stort, säger Helen Nilsson (S).

Tidigare har du sagt att det måste ske ändå. Vad har ändrats?

– Det är jättesorgligt och jättetråkigt. Drömmar är det sista som försvinner och vi har haft en dröm om att få in mer pengar i kommun. Vi trodde vi kunde få mer statsbidrag och via utjämningssystemet, som skulle hålla upp budgeten, men vi har inte fått in tillräckligt med pengar. Verksamhetens kostnader har ökat med 68 miljoner jämfört med förra året.