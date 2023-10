Oppositionsrådet om att pausa jätteprojektet: "Har inte råd"

Frågan har ställts många gånger under det här året. Kommer kommunen verkligen mäkta med att bygga ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Nybble i dessa svåra ekonomiska tider?

Avsikten har hela tiden varit att genomföra projektet och kommunalrådet Helen Nilsson (S) har sagt att det inte finns mycket till val.

– Vi har kommit så långt med både förskola och äldreboende att det vore tragiskt att behöva backa där. Vi fortsätter därför som vi har bestämt, sa hon i februari.

Men under onsdagen berättade den rödgröna majoriteten under en pressträff att projektet sätts på paus på grund av bristande ekonomi.

– Det är jättesorgligt och jättetråkigt. Drömmar är det sista som försvinner och vi har haft en dröm om att få in mer pengar i kommun. Vi trodde vi kunde få mer statsbidrag och via utjämningssystemet, som skulle hålla upp budgeten, men vi har inte fått in tillräckligt med pengar. Verksamhetens kostnader har ökat med 68 miljoner jämfört med förra året.

"Har inte råd"

Majoriteten avser att plocka upp frågan igen så snart det finns ekonomiskt utrymme för den. Den samlade oppositionen ställde sig bakom majoritetens beslut i kommunstyrelsen.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) säger att man själva lyft frågan tidigare.

– Hur ska man kunna ha råd med ett nytt vård- och omsorgsboende när man lägger en budget med nollresultat? Det har vi sagt en tid och når vi ett nollresultat har vi råd med max 60 miljoner kronor med de avskrivningar som är. Nu är hela budgeten på 86,5 miljoner kronor och det är egentligen en större investeringsbudget än vi mäktar med, säger Niklas Gustafsson.

Hur ser du på risken att det här gör att hemtjänsttimmarna ökar kraftigt?

– Hemtjänsttimmarna kommer troligen öka och det får vi vara beredda på. Man kan inte investera i ett så stort boende när vi inte har högre resultatmål helt enkelt. Kommunens verksamheter kostar 59 miljoner kronor mer än jämförbara kommuner och då måste vi effektivisera. Landar vi på en kostnad för verksamheterna som jämförbara kommuner har vi råd med dyra investeringar. Nu är det tufft läge med dyra verksamheter och dåliga resultat. Vi måste upp i minst tvåprocentsmålet igen och gärna högre för att klara ett nytt äldreboende.

Men vill samtidigt bygga ny skola

När det gällde att helt lägga ned planerna på en ny högstadieskola i våras ansåg Moderaterna som enda parti att det var fel beslut.

– Vi var inte överens om den nya skolan. Vi ser att vi kommer få ta kostnaderna ändå genom att rusta upp och renovera. Hade man investerat i en ny skola hade man inte behövt det. I slutändan kan renoveringsalternativen dessutom bli dyrare.

Samtidigt säger du att kommunen bara har råd att investera 60 miljoner. Det hade ju inte räckt till en ny skola?

– Absolut, är det. Vi måste komma tillrätta med resultatmålen och få upp vårt resultat. Det som är bekymmersamt är att socialnämnden redan i januari flaggade för ett underskott på 18 miljoner kronor men bara har hittat effektiviseringar på 1,5 miljon. Man har blivit räddad av den blåa regeringen genom statsbidrag i år.