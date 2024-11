SCV-MAJORITETEN I VIMMERBY FALLER I DAG

Enligt våra uppgifter spricker samarbetet mellan S, C och V under dagen. Foto: Arkivbild

Under morgonen mottog vår tidning trovärdiga uppgifter på att majoritetssamarbetet i Vimmerby kommun spricker. Det handlar om att Centerpartiet och Vänsterpartiet inom kort meddelar att man lämnar samarbetet och därmed kan Dagens Vimmerby i dag avslöja att det gemensamma styret och historiska samarbetet mellan S, C och V snart är ett minne blott.

Detta trots att alla tre partier nyligen tryckte på hur väl samarbetet fungerar och har fungerat.

– Det har varit enklare än jag trodde. Vi hamnar väldigt sällan i kollisionskurs. Vi tycker lika och egentligen är det rätt sällan vi är oeniga i kommunstyrelsen heller. Det finns en stor samsyn överlag. Det såg vi nu med budgeten, det var inga stora avvikelser från M, KD eller SD, sa bland annat Peter Karlsson (C) i vår stora serie halvtidsintervjuer.

Exakt vad som föranleder splittringen är ännu okänt. Enligt våra uppgifter rör det sig om att partierna inte är överens om budgetprocessen och det ska till största delen handla om ett eventuellt inrättande av en tjänst som biträdande kommundirektör.

Sitter i möte

Enligt våra uppgifter är det helt spikat att V kommer lämna samarbetet och C väntas ta samma beslut under dagen. C ska enligt uppgift sitta i möte om detta just nu.

– Jag kan inte kommentera upgifterna för tillfället. Om det stämmer får vi anledning att återkomma under dagen, men jag har också hört det ryktet sprida sig, säger Lars Johansson (V) i en kort kommentar.

Vår tidning har sökt flera majoritetsföreträdare under morgonen.

Simon Henriksson

Micael Rundberg