AVSLÖJANDET BEKRÄFTAT – V OCH C HOPPAR AV

Majoritetssamarbetet mellan S, C och V spricker. Det kunde Dagens Vimmerby avslöja imorse. Nu bekräftar C och V detta.

I ett pressmeddelande vid 10.55-tiden på torsdagen bekräftar Centerpartiet och Vänsterpartiet vårt avslöjande från tidigare i dag. Den rödgröna majoriteten, som även inkluderar Socialdemokraterna, faller.

"Under en period på drygt en månad har det funnits meningsskiljaktigheter i den politiska majoriteten i Vimmerby. Med bakgrund av dessa beslutade Vänsterpartiet och Centerpartiet under torsdagen att lämna majoriteten", skriver partierna.

Precis som vår tidning avslöjade tidigare i dag handlar det om tjänsten som biträdande kommundirektör.

"Våra partier ställer sig inte bakom de utökningar i kommunledningen som föreslagits och är på väg att genomföras, och det är grunden till att vi väljer att lämna majoriteten. Att utöka ledningsfunktioner samtidigt som det på flera håll i kommunen gjorts eller kommer genomföras besparingar längre ner i organisationen är inte något vi står bakom. Vi delar inte syn med Socialdemokraterna i denna fråga, och har inte lyckats föra konstruktiva diskussioner och kompromisser kring detta", skriver C och V i ett gemensamt uttalande.

Saknar förankring

De hänvisar även till andra motsättningar, däribland synen på förankring inom partigrupperna.

"Denna enskilda fråga har spelat stor roll för vårt beslut att lämna majoriteten, men vi vill också betona att frågan visar på en större skillnad mellan oss och S i synen på ledning. Våra partier tror på förankring, bygga från grunden och i dialog, såväl med kommunens anställda som med våra medborgare, mer än styrning från ”toppen”. Skillnader i våra synssätt speglar sig i de beslut vi nu går emot, där S fokuserar på vikten av en stärkt ledning. Att göra det samtidigt som andra verksamheter ges stränga sparkrav är inget gott ledarskap", skriver man.

Att utöka på annat håll samtidigt som man skär ned går inte ihop sig, menar partierna.

"Vi betonar att i det ekonomiska läge kommunen befinner sig, och framtida utveckling med en mindre men samtidigt äldre befolkning, kräver beslut av oss. Ibland kommer dessa beslut vara tuffa och möta stort motstånd, vilket vi redan sett under det senaste året. Sådana tuffa beslut går inte hand i hand med att samtidigt utöka på annat håll, och den upprördhet som det har väckt hos många Vimmerbybor är lätt att förstå", skriver partierna.

Politikerna som står bakom pressmeddelandet är Peter Karlsson (C), Lars Johansson (V), Lars Sandberg (C), Erik Andersson (V), Magnus Danlid (C) och Peter Fjällgård (V). Flera av dem har tunga poster i kommunen.

"Vi kommer att sitta kvar på våra poster och sköta våra uppdrag tills dess att det finns en ny majoritet presenterad. Så snart det är klart kommer vi att lämna våra uppdrag om det behövs", skriver man.